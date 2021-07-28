Петля времени: Байден критикует Россию, пользуясь шпаргалками времен СССР

Американский лидер Джо Байден снова поразил публику своим неудачным высказыванием: он запутался в размерах экономик РФ и США. Также Байден, уже по традиции, затронул в своем выступлении президента России Владимира Путина. 5-tv.ru попросил политологов Армена Гаспаряна и Евгения Сатановского оценить очередную провальную речь лидера Штатов.

«Байден — человек, который относится к прежнему времени. Вот он, что выучил еще в бытность Громыко Андрея Андреевича, он то и повторяет. Сейчас другие фамилии, нет Брежнева и Андропова, а есть Путин. Вот товарищ Байден, используя ту самую пресловутую формулировку про чрезвычайную опасность, про путы, которые окольцовывают весь мир, это и повторяет», — сказал Гаспарян.

По его словам, слушать Байдена — невыносимо скучно, ведь любой человек, который интересовался политикой в конце 70-х — начале 80-х годов может предугадать любое заявление нынешнего лидера США.

«Беда состоит в том, что Байден уже, наверное, сейчас не вспомнит, чего он там наговорил. Он же хамил Путину — потом радостно с ним встречался, тряс руку. Только что селфи не сделал — просто не умеет старик такие странные номера осуществлять», — пояснил Гаспарян.

Путину же, в отличие от Байдена, по словам собеседника издания, намного важнее, что скажет народ его страны, чем мнение зарубежных коллег и конкурентов.

Политолог Евгений Сатановский согласен с мнением коллеги и разделяет мнение Гаспаряна о том, что возраст мешает Джо Байдену мыслить и действовать здраво.

«То, что он несет, безусловно печально. Но он дедушка старый, ему все равно. Он не запутался, обсуждая экономику России. Он искренне говорил все то, что он еще может вспомнить: что у Путина проблемы, кроме нефти и ядерных ракет ничего нет. И вообще, он столько говорил о Путине….», — рассказал изданию специалист.

Политолог сыронизировал, Владимир Путин, с его «огромными проблемами», даже не вспоминает о лидере США в своих выступлениях. А вот Байден, по мнению Сатановского, как будто «ничего не видит, кроме Путина».

«Престарелый человек. Не в себе, и давно не в себе. Я не ставлю ему диагнозов, я не врач. Надо звать психиатров и геронтологов и задавать вопрос: «Почему в Америке президент производит впечатление, что он рехнулся?» — подытожил политолог.

Instagram @evgeniisatanovskii; 5-tv.ru

5-tv.ru писал, что ранее Байден раскрыл, что сделало Путина опасным игроком на мировой арене. При этом президент США так увлекся популизмом перед американской разведкой, что не обошлось и без традиционных перлов.