Что такое «змеиные глаза» и как это лечат у людей — ответы врача
Офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, в каком случае необычные косметические дефекты важно быстро исправлять у хирурга и откуда вообще они берутся.
Фото, видео: Depositphotos / PantherMediaSeller; 5-tv.ru
Колобома радужки или зрачок неправильной формы считаются врожденной аномалией. В народе этот дефект прозвали «змеиным глазом», поскольку из круглого и привычного зрачок превращается в вытянутый по вертикали. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru главный врач клиники SMILE EYES, доктор медицинских наук, офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, чем опасно это для человека и как избавиться от «змеиного» взора.
В пределах нормы?
По статистике, врожденная колобома встречается достаточно редко. Это — генетическая особенность, которую в равной степени наследуют и мужчины, и женщины. Эксперт отметила, что «змеиные глаза» необязательно бывают исключительно вытянутыми. Зрачок порой может быть узким сверху и расширяться книзу — так он более напоминает замочную скважину или грушу. Впрочем, бывают и другие формы.
При наличии патологии солнечного света на хрусталик и во внутриглазные среды попадает гораздо больше, чем нужно. Поэтому люди с колобомой входят в группу риска по раннему развитию катаракты и дистрофии сетчатки глаза, указала медик.
Зачастую при наличии этого дефекта у пациента диагностируют также неправильное развитие хрусталика, сосудистой оболочки глаза и зрительного нерва. Говоря иначе, при формировании плода внутри матери на глаза банально не хватает «строительного материала», вследствие чего и возникают лишние «дыры».
Если колобома сопровождается и другими заболеваниями глаз, пациент рискует в раннем возрасте потерять зрение совсем. Если же дефект имеется только на радужной оболочке — устранять его не нужно.
Колобома приобретенная
Татьяна Шилова заметила, что колобомы действительно бывают приобретенными. Например, вследствие травматизации глаза. В таком случае вмешательство врачей просто необходимо, чтобы человек не лишился зрения.
«Мы имеем возможность хирургического лечения и замещения недостающей части радужной оболочки с помощью искусственной радужки. Это совмещается с хирургией хрусталика, потому что любая травма радужки находится рядом с хрусталиком, сопровождается его повреждением. Как правило, меняя хрусталик, мы добавляем какаю-то часть радужной оболочки или выполняем ее пластику. В этом случае зрачок приобретает более правильную форму», — заключила врач-офтальмолог.
Ранее 5-tv.ru рассказал, к каким болезням глаз приводит ношение неправильных солнцезащитных очков.
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