Потерявший карьеру и семью сын Смоктуновского попал в психбольницу

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Мария Евстигнеева
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Последнее время он вел аскетичный образ жизнь, постепенно отказываясь от еды и ухода за собой.

Потерявший карьеру и семью сын Смоктуновского попал в психбольницу

Фото: Кадр из фильма "Маленькие трагедии" (1979)

Единственного сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Иннокентия Смоктуновского госпитализировали в психиатрическую больницу. 63-летнего Филиппа принудительно отправили на лечение в медицинское учреждение № 1 имени Н. А. Алексеева в Москве.

Известно, что в последнее время он вел аскетичный образ жизни, а также перестал принимать еду и следить за гигиеной. Его спутанное сознание стало причиной для вызова бригады скорой помощи. Медики отметили, что это далеко не упрямство мужчины, а его нарушенное душевное здоровье.

Сестра Филиппа — Мария Смоктуновская — не стала умалчивать о проблемах со здоровьем, у брата, но и воздержалась от подробностей.

«Это личная информация, зачем же я буду комментировать. Это здоровье человека, это личная информация», — ответила Мария сайту Teleprogramma.pro.

Известно, что сын советского и российского актера театра и кино Иннокентия Смоктуновского получал образование в театральном училище имени Щукина, но не окончил его. После играл на театральной сцене и снимался в кино. Он запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как «Маленькие трагедии», «На исходе ночи», «Двое под одним зонтом» и других.

Однако, его пристрастие к алкоголю и безответственное отношение привели к краху в карьере актера. Его личная жизнь также не увенчалась успехом по тем же причинам. Супруга ушла от него вместе с ребенком. Поговаривают, что невозможность соответствовать реноме знаменитой фамилии и привела мужчину в такое состояние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского госпитализировали.

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