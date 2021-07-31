Интервью с отцом убитой самарской школьницы: «Убили и меня»
Ранее потерявший еще и жену Дмитрий Горбунов рассказал 5-tv.ru, какой была его 15-летняя дочь. В ее убийстве подозревают подполковника МВД.
Фото, видео: Instagram погибшей; 5-tv.ru
Дмитрий Горбунов, отец жестоко убитой в Самарской области 15-летней школьницы, дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru. Изрезанное ножом тело несчастной было обнаружено вечером 29 июля около жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Мужчина рассказал о своей дочери, а также признался, что не знает, как жить дальше.
— Расскажите, пожалуйста, какой была ваша дочь?
Она классная была девчонка. 15 лет ей, там плохого нет. Она классная девчонка была очень. Я любил ее до смерти. У меня не осталось никого. У меня жена умерла, от рака. Осталась у меня дочка, последнее, что было у меня в жизни. Больше ничего.
— Как она училась в школе?
Нормально она училась.
— Может у нее увлечения какие-то были, хобби?
Она рисовала хорошо. Любила рисовать и фитнес.
— А она знакома была с этим полицейским (подозреваемым в убийстве подполковником МВД — Прим. ред.)? Какие у них были отношения?
Я не знаю. Она бежала на пробежку. На пробежку и все.
— Расскажите, пожалуйста, по какой причине такое могло случиться?
Я не знаю, просто звонил на телефон и все. Никто не отвечал.
— Вы ей вечером звонили?
Я ей начал звонить где-то в районе 23:30. Она обычно прибегала. Я просто волноваться стал, она ушла в 22:00, говорит: «Я сейчас приду быстро, 30 минут и все». Вот так вот…
— Вы ей стали звонить, а какие были дальнейшие ваши действия?
Звонки идут и все. Гудки. Не знаю, потом полиция приехала.
— Как вы узнали о трагедии, со слов полицейских?
Полиция приехала… Бывает, девочка задерживается. Понимаете? Уйдет погулять. Волноваться начал с 01:00 до 02:00. Сердце колоть начало.
— К вам полиция, получается, на следующий день приехала? Или день в день?
Они приехали в два часа ночи, забрали в участок. Я знайте, что скажу: убили не одного ребенка, убили и меня.
В убийстве 15-летней школьницы в Самарской области подозревается подполковник МВД Антон Безчетвертев. По версии следствия, он случайно сбил девушку во время движения на автомобиле, затем испугался, что из-за происшествия у него возникнут проблемы на службе, поэтому зарезал девочку. Правоохранителя уже уволили из органов внутренних дел и арестовали до 29 сентября.
Как сообщал 5-tv.ru, подозреваемый в убийстве школьницы самарский полицейский расплакался в суде. Его слезы попали на видео.
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