Интервью с отцом убитой самарской школьницы: «Убили и меня»

Дмитрий Горбунов, отец жестоко убитой в Самарской области 15-летней школьницы, дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru. Изрезанное ножом тело несчастной было обнаружено вечером 29 июля около жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Мужчина рассказал о своей дочери, а также признался, что не знает, как жить дальше.

— Расскажите, пожалуйста, какой была ваша дочь?

Она классная была девчонка. 15 лет ей, там плохого нет. Она классная девчонка была очень. Я любил ее до смерти. У меня не осталось никого. У меня жена умерла, от рака. Осталась у меня дочка, последнее, что было у меня в жизни. Больше ничего.

— Как она училась в школе?

Нормально она училась.

— Может у нее увлечения какие-то были, хобби?

Она рисовала хорошо. Любила рисовать и фитнес.

— А она знакома была с этим полицейским (подозреваемым в убийстве подполковником МВД — Прим. ред.)? Какие у них были отношения?

Я не знаю. Она бежала на пробежку. На пробежку и все.

— Расскажите, пожалуйста, по какой причине такое могло случиться?

Я не знаю, просто звонил на телефон и все. Никто не отвечал.

— Вы ей вечером звонили?

Я ей начал звонить где-то в районе 23:30. Она обычно прибегала. Я просто волноваться стал, она ушла в 22:00, говорит: «Я сейчас приду быстро, 30 минут и все». Вот так вот…

— Вы ей стали звонить, а какие были дальнейшие ваши действия?

Звонки идут и все. Гудки. Не знаю, потом полиция приехала.

— Как вы узнали о трагедии, со слов полицейских?

Полиция приехала… Бывает, девочка задерживается. Понимаете? Уйдет погулять. Волноваться начал с 01:00 до 02:00. Сердце колоть начало.

— К вам полиция, получается, на следующий день приехала? Или день в день?

Они приехали в два часа ночи, забрали в участок. Я знайте, что скажу: убили не одного ребенка, убили и меня.

В убийстве 15-летней школьницы в Самарской области подозревается подполковник МВД Антон Безчетвертев. По версии следствия, он случайно сбил девушку во время движения на автомобиле, затем испугался, что из-за происшествия у него возникнут проблемы на службе, поэтому зарезал девочку. Правоохранителя уже уволили из органов внутренних дел и арестовали до 29 сентября.

Как сообщал 5-tv.ru, подозреваемый в убийстве школьницы самарский полицейский расплакался в суде. Его слезы попали на видео.