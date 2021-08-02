Киркоров осыпал комплиментами позирующих в купальниках Ани Лорак и ее дочь
Поп-король является крестным отцом десятилетней Софии.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Instagram @anilorak
Филипп Киркоров осыпал комплиментами позирующих в купальниках певицу Ани Лорак и ее дочь Софию. Поп-король оценил по достоинству «лук» знаменитости и ее десятилетней наследницы. Фото, сделанное во время отдыха в турецком Бодруме, Ани Лорак опубликовала в Instagram. Напомним, что Киркоров является крестным отцом Софии.
«Незабываемые сладкие дни. Пусть время остановится!» — подписала свою публикацию Лорак.
Загоревшие мама и дочь привлекли внимание не только поклонников, но и звезды шоу-бизнеса.
«Как вытянулась! Какая стройняжка моя крестница», — прокомментировал Киркоров.
Подписчики знаменитости также не стали скупиться на комплименты.
«Такие красивые и счастливые. Пусть так будет всегда»;
«Самый прекрасный возраст. Хорошего отдыха, девчонки»;
«Вау! Какие стильные и красивые», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-продюсер Ани Лорак раскрыл интимные тайны певицы.
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