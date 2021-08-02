Киркоров осыпал комплиментами позирующих в купальниках Ани Лорак и ее дочь

Филипп Киркоров осыпал комплиментами позирующих в купальниках певицу Ани Лорак и ее дочь Софию. Поп-король оценил по достоинству «лук» знаменитости и ее десятилетней наследницы. Фото, сделанное во время отдыха в турецком Бодруме, Ани Лорак опубликовала в Instagram. Напомним, что Киркоров является крестным отцом Софии.

«Незабываемые сладкие дни. Пусть время остановится!» — подписала свою публикацию Лорак.

Instagram @anilorak

Загоревшие мама и дочь привлекли внимание не только поклонников, но и звезды шоу-бизнеса.

«Как вытянулась! Какая стройняжка моя крестница», — прокомментировал Киркоров.

Подписчики знаменитости также не стали скупиться на комплименты.

«Такие красивые и счастливые. Пусть так будет всегда»;

«Самый прекрасный возраст. Хорошего отдыха, девчонки»;

«Вау! Какие стильные и красивые», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-продюсер Ани Лорак раскрыл интимные тайны певицы.