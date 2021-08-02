Ее искали более 200 человек: 12-летняя девочка сбежала из плена маньяка на Алтае

Когда надежда на возвращение домой 12-летней школьницы из Бийска, что в Алтайском крае, начала таять, пришла благая весть — она жива и здорова. Девочка сумела сбежать из плена 40 летнего мужчины, который с 31 июля по 2 августа удерживал ее в подвале.

Более 200 человек искали ее днем и ночью, но безрезультатно. В последний день июля она вышла из загородного дома в селе Малоенисейское, поехала на прогулку на велосипеде и бесследно исчезла. Близкие обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт». К поискам присоединились многочисленные неравнодушные жители Бийска. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело, все силы были брошены на спасение девочки.

Школьницу искали вдоль береговой линии реки Бия — там, к ужасу близких, были обнаружены ее личные вещи — футболка, шорты и мобильный телефон. Но, несмотря на отчаяние, поиски продолжались. Были прочесаны поля, водолазы осматривали реку, в зоне предполагаемого исчезновения работали криминалисты со специальной техникой — ни единого следа!

«Ночью 2 августа, несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель», — сообщила представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова



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Как оказалось, во время прогулки девочку похитил 40-летний мужчина, приволок в свой дом и запер в подвале. Чудом ребенку удалось сбежать от него, в ночи она нашла дорогу домой, а позже рассказала, что с ней произошло. В социальных сетях смелая школьница обратилась ко всем, кто помогал искать ее со словами благодарности.

«Я бы хотела сказать огромнейшее спасибо всем волонтерам, добровольцам, знакомым и незнакомым людям, что приехали сюда и помогали искать меня. Для меня это очень много значит, я всем вам очень благодарна за ваш труд, за ваши поиски, я знаю, вас было очень много, вы очень долго искали, вы тщательно искали. За это вам огромное спасибо», — сказала девушка.

ВКонтакте @gibdd1

Возможный похититель тем временем пустился в бега. Сотрудники полиции составили ориентировку — в тяжком преступлении подозревается ранее судимый за незаконное хранение и оборот наркотиков Олег Лавкин. Какие жуткие планы относительно 12-летнего ребенка вынашивал злоумышленник, неизвестно. Следователи собирают данные для закрепления доказательной базы, расследование уголовного дела продолжается.

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