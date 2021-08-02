Двое взрослых и ребенок погибли во время урагана в Тверской области
Страшный вихрь привел к серьезным разрушениям в Андреапольском районе региона.
Фото, видео: depositphotos / udra; Youtube / Tverigrad Информационный портал
Три человека, среди которых один несовершеннолетний, погибли во время сильного урагана, накрывшего Андреапольский район Тверской области вечером 2 августа. Травмы получили в общей сложности восемь жителей областного центра. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали», — сказал собеседник агентства.
Очевидцы поделились кадрами разбушевавшегося торнадо в сети. Стихия повалила в общей сложности 90 деревьев, а также снесла крыши домов и сараев. Металлические конструкции и небольшие деревянные постройки буквально парили над землей.
Сейчас с последствиями непогоды разбираются оперативные службы региона. Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий разгула стихии.
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