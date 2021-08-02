Двое взрослых и ребенок погибли во время урагана в Тверской области

Три человека, среди которых один несовершеннолетний, погибли во время сильного урагана, накрывшего Андреапольский район Тверской области вечером 2 августа. Травмы получили в общей сложности восемь жителей областного центра. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали», — сказал собеседник агентства.

Очевидцы поделились кадрами разбушевавшегося торнадо в сети. Стихия повалила в общей сложности 90 деревьев, а также снесла крыши домов и сараев. Металлические конструкции и небольшие деревянные постройки буквально парили над землей.

Сейчас с последствиями непогоды разбираются оперативные службы региона. Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий разгула стихии.

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