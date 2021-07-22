Какие опасные явления накрыли Россию после жары и как долго они продлятся?

Аномальная жара, которая в начале этого лета накрыла буквально всю Россию, сменилась непогодой. Регионы страны страдают от ливней, смерчей и ураганов. Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал 5-tv.ru, с чем связана такая резкая перемена погоды.

«Это как раз типовая ситуация, когда после очень жаркой погоды приходит холодный фронт, новые атмосферные массы, более холодные. Что при этом происходит: нижний слой атмосферы и земная поверхность очень сильно прогреты и достаточно инертны. А выше располагается приходящий более холодный воздух. Возникает активная конвекция: воздух из нижних слоев атмосферы поднимается вверх и это сопряжено также с мощной кучево-дождевой облачности. То есть поднимаясь, воздушные частицы охлаждаются и конденсируется влага. И происходит ситуация, типичная для летнего периода. Это целый спектр опасных, неблагоприятных явлений», — сказал эксперт.

К этим явлениям Киктев относит сильные ливневые дожди, местами с градом, шквалистый ветер и грозу.

«И если говорить про количество опасных явлений, то летом их больше из-за активных конвективных процессов. И на этом фоне на территории страны, побережье Черного моря и Северокавказский округ в числе рекордсменов. Потому что это очень сложный регион, где субтропический климат встречается с горным рельефом, а море — источник влаги. Это сочетание усиливает эти процессы», — пояснил метеоролог.

По мнению Дмитрия Киктева, подобная опасная погода продлится в России еще не меньше недели. Особенно много неблагоприятных явлений предстоит пережить Югу страны. Также собеседник издания рассказал, как в такую погоду придется метеозависимым людям.

«Я думаю, что тут даже не давление ощущаются наиболее сильно, а сопутствующие другие явления. В частности, шквалистый ветер, ливневой дождь или град», — отметил собеседник издания.

Также метеоролог посоветовал россиянам держаться в стороне от плохо закрепленных вывесок и рекламных щитов, которые могут обрушиться под воздушным давлением.

«Если говорить про град, то это, конечно, проблема для сельского хозяйства. Если говорить про сильные ливневые осадки, то это резкие повышения уровня воды. Особенно это проявляется в горных регионах. Особенно на территории Северо-Кавказского округа в ближайшие дни это может быть проблемой. Также на Черноморском побережье в ближайшие дни повышенная вероятность образования смерчей», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что очередной ураган обрушился на Саратовскую область.