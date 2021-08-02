Гаджиев прокомментировал уход Карпина из «Ростова»: «Правильное решение»

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 147

Специалист покинул стан ростовской команды после двух поражений подряд на старте сезона.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander, Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Неожиданным, но правильным решением назвал уход с поста главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

«Конечно, решение неожиданное. Не потому, что его никто не ждал — его никто не ждал так скоро», — отметил бывший наставник «Анжи».

Бывший тренер «Амкара» и «Крыльев Советов» добавил, что причиной ухода Карпина могли стать две подряд неудачи, постигшие «Ростов» в играх с «Зенитом» и московским «Динамо».

«Я думаю, что здесь могли быть разного рода сомнения и у главного тренера, и у руководства „Ростова“», — предположил Гаджиев.

По его мнению, уйдя из клуба, Карпин более продуктивно сможет работать в качестве главного тренера сборной России, которым он был назначен 23 июля.

«Я думаю, что решение на самом деле правильное. Это позволит ему сконцентрироваться на работе в одной команде и меньше ошибок совершать», — подытожил Гаджиев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов». В пресс-службе команды отметили, что для специалиста решение об уходе далось нелегко.

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