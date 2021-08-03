Разрушительный циклон обрушился на Европейскую часть России

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Сильный ливень в Петербурге не прекращался на протяжении десяти часов.

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Разрушительный циклон обрушился на Европейскую часть страны. В Петербурге ливень не прекращался десять часов — для нынешнего лета это рекорд. Некоторые районы были затоплены настолько, что туда не могли пробраться аварийные бригады. Под воду уходили целые кварталы, хозяева машин даже не решались к ним подойти.

А те, кто все же завел автомобили, рисковали получить гидроудар — в некоторых местах уровень воды поднялся почти на полметра. Похожая ситуация и в пригородах. Дождь размыл даже часть кольцевой — сейчас на участке идут восстановительные работы.

В Москве тоже льет не прекращая, то и дело в небе сверкают молнии. Одна из них попала в Останкинскую телебашню, впрочем, на вещание это не повлияло. Но непогода уже вызвала задержки рейсов, отменены десятки вылетов.

Во дворах ветер повалил десятки деревьев. Коммунальные службы работают в авральном режиме, чтобы успеть расчистить проезды до того, как люди отправятся на работу.

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