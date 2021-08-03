Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Рудаковым

Церемония прощания с заслуженным артистом России Анатолием Рудаковым пройдет 5 августа в Санкт-Петербурге в церкви Серафима Саровского. Об этом 5-tv.ru рассказала специалист-эксперт организационного отдела Союза кинематографистов Лидия Обновленская.

«5 августа в 13 часов отпевание в церкви Серафимовского кладбища», — сказала она.

Похороны известного актера театра и кино состоятся в этот же день на Серафимовском кладбище, где родственники, друзья, а также преданные поклонники его творчества проводят заслуженного артиста в последний путь.

Анатолий Рудаков скоропостижно скончался 1 августа. Популярному советскому и российскому актеру был всего 71 год. Причиной смерти знаменитого артиста стала остановка сердца. Об этом сообщил его сын. Отметим, что ранее выдвигалась несколько другая версия кончины Анатолия Рудакова. Так, коллега по творческому цеху утверждала, что легенда советского кино умер от последствий коронавирусной инфекции.



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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Игорь Ливанов назвал смерть Анатолия Рудакова «большой потерей» для отечественного кинематографа.