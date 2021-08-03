Последнее летнее новолуние: что можно и что нельзя делать 8 августа

Многие знают, что Луна напрямую влияет на поведение и самочувствие людей. И каждая фаза по-своему отражается на человечестве. Так, новолуние, которое состоится 8 августа 2021 года, будет непростым. Оно пройдет под знаком Льва, а это значит, что каждый житель Земли может стать жестоким, смелым и даже бессердечным.

Новолуние принесет перемены в жизнь практически всех людей. И случатся они неожиданно. Из-за предчувствия того, что в скором времени жизнь может перевернуться с ног на голову, многие рискуют стать тревожными, перевозбужденными и импульсивными.

Чтобы период новолуния не запомнился только негативными моментами, 8 августа стоит внимательно выбирать — на что стоит тратить свое время и силы.

Что можно делать в период новолуния:

в новолуние можно поработать над своим сознанием, а также расстаться с прошлым;

прощаться с вредными привычками;

садиться на диету

стричь волосы — в новолуние они будут хорошо расти;

проводить ритуалы, помогающие привлечь любовь;

покупать все, что в этот момент кажется особенно необходимым;

планировать дела на будущее;

Что нельзя делать в период новолуния:

8 августа лучше не делать никаких медицинских операций, потому что в этот период организм человека ослаблен, а значит восстановление может быть долгим;

не стоит вступать в конфликтные ситуации или провоцировать их;

есть острую и тяжелую пищу;

устраивать в доме генеральную уборку;

работать в саду, на огороде или на приусадебном участке, ведь растения, посаженные в новолуние, могут не прижиться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать всем знакам зодиака со 2 по 8 августа.