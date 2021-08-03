Политолог поставил на место Зеленского и мачеху-Украину: «Все изменилось!»

Слова о том, что Украина «как никто» любит Крым, из уст украинского президента Владимира Зеленского звучат «смешно, цинично и просто нагло». Так речь главы Незалежной о Крыме, который «никогда не будет русской территорией», прокомментировал политолог Дмитрий Родионов.

«Что касается того, что украинцы как-то по-особенному ценят Крым, то это было бы смешно, если бы не было так горько. Сколько я ни общался с крымчанами на эту тему, они все говорят, что Украина все годы независимости относилась к ним как мачеха. Если туда и вкладывались какие-то деньги, то только в строительство дворцов олигархов и чиновников. Инфраструктура, построенная еще в советское время, попросту разрушалась, ни копейки не было потрачено на ее ремонт. Достаточно посмотреть, в каком состоянии там дороги были», — заявил политолог в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

При этом Родионов посоветовал посмотреть на то, как преобразился Крым за годы вхождения в состав России.

«Сразу станет ясно, кому Крым нужен, а кому — нет», — подчеркнул эксперт.

Родионов также высмеял слова Зеленского о том, как он в детстве кушал на полуострове «вкусных рапанов», на основании чего вывел, что Крым — «это его земля».

«Я тоже в детстве ездил в Крым, и вполне возможно, что мы с ним (с Зеленским — Прим. ред.) там неоднократно пересекались. Я из Москвы, он — из Кривого Рога, почему Крым его может быть, а моим нет? Это тоже мои воспоминания, мое детство, как и еще миллионов россиян», — заметил политолог.

По мнению Родионова, высказывания президента Украины о Крыме связаны с приближением саммита «Крымской платформы», намеченного на 23 августа. Эксперт также предположил, что в ближайшие дни от политиков Незалежной еще неоднократно будут звучать речи в духе «Крым — это Украина».

Как сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский в телеэфире заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией». По его словам, возвращение полуострова в состав РФ — лишь вопрос времени, так как российские «оккупанты» никогда не будут ценить Крым так, как украинцы.