Кушанашвили о наркозависимости: «Я мог лежать на асфальте, как Насыров и Сорин»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что едва не погиб из-за пристрастия к запрещенным веществам. Стоит отметить, он никогда не скрывал, что имел проблемы с наркотиками, но все же смог справиться со своей зависимостью.

По словам 51-летнего Кушанашвили, на кривую дорожку его вывели личные трагедии и финансовые трудности. Не было работы, родители умерли, журналист, как он сам признается, чувствовал себя ничтожеством, которому некуда было пойти. Тогда телеведущий и решил забыться в литрах алкоголя и наркотиках — пробовал все, что ему предлагали, без разбора.

«Я должен был лежать вместо Мурата Насырова, впечатанным в асфальт. Я выпрыгивал из окон многоэтажки, где закончил свою жизнь Игорь Сорин. Это я внюхивал в мытищинской квартире по пять граммов за ночь, превращая жизнь в говно. Это я сказал таксисту, услышав по радио, что Насыров выпал из окна, чтобы он остановил машину, потому что ехал в ту самую квартиру, где мы запирались на недели», — заявил журналист на YouTube-шоу Вячеслава Манучарова.

Как добавил Кушанашвили, он принимал «все дерьмо, которое изобрело человечество, во все места». Однако у него хватило сил и воли изменить свою жизнь — прошел реабилитацию, избавился от зависимости. Чтобы прийти в себя, рассказал ведущий, ему понадобилось три года.

Музыкант и певец Мурат Насыров скончался в 2007 году в возрасте 37 лет. Он упал с балкона своей московской квартиры. В прессе активно обсуждалось, что, вероятно, к трагедии привели депрессия и увлечение артистом запрещенными веществами, однако при вскрытии их следов в крови обнаружено не было.

ТАСС / Крючков Никита

Игорь Сорин, бывший солист поп-группы «Иванушки International», погиб так же в 1998 году. После падения с балкона его госпитализировали с множественными переломами и другими травмами. Певца прооперировали, но он все же скончался спустя три дня. Ему было 28 лет.

YouTube / Иванушки International

В ходе беседы с Манучаровым Кушанашвили призвал зрителей не принимать различные препараты, так как ничем хорошим это не кончится. Стоит только согласиться попробовать — и ты в ловушке. Как отметил журналист, он рад, что смог вовремя остановиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Отар Кушанашвили предложил себя как жениха Ольге Бузовой.