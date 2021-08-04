Режиссер «Каменской-4» и ученик Александра Кайдановского умер на 64-м году жизни

Режиссер и сценарист Александр Аравин умер на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича», — говорится в сообщении.

Александр Аравин в 1993 году закончил мастерскую прославленного Александра Кайдановского на Высших режиссерских курсах сценаристов и режиссеров. Уже через год он дебютировал с картиной «Письма в прошлую жизнь».

В творческом багаже Александра Аравина около тридцати работ в кино. Среди них такие телевизионные сериалы, как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Пираньи», «Каменская — 4».