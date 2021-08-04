Режиссер «Каменской-4» и ученик Александра Кайдановского умер на 64-м году жизни
В творческом багаже Александра Аравина около тридцати работ в кино, как в качестве режиссера, так и сценариста.
Фото: РИА Новости / Антон Денисов
Режиссер и сценарист Александр Аравин умер на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.
«Приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича», — говорится в сообщении.
Александр Аравин в 1993 году закончил мастерскую прославленного Александра Кайдановского на Высших режиссерских курсах сценаристов и режиссеров. Уже через год он дебютировал с картиной «Письма в прошлую жизнь».
В творческом багаже Александра Аравина около тридцати работ в кино. Среди них такие телевизионные сериалы, как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Пираньи», «Каменская — 4».
Читайте также
52%
-0.08 86.41
-0.15
Нашли ошибку?