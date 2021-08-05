Выброшенный отцом из окна в Москве ребенок разговаривал с врачами: «Мне больно»

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 070

После сильнейшего удара об асфальт малыш не потерял сознание и общался сначала с прохожими, а потом с медиками.

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Стали известны новые подробности шокирующего происшествия, которое случилось на улице Шумилова в Москве. Там отец выбросил из окна трехлетнего сына. Судя по эксклюзивным кадрам, появившимся в распоряжении 5-tv.ru, после падения малыш не потерял сознание. Он чувствовал боль и пытался рассказать об этом сначала прохожим, а потом врачам. Мальчик все время повторял, что ему очень тяжело.

Очевидцы сообщили, что отец ребенка сначала следил за всей ситуацией из окна, а потом и вовсе скрылся. Мужчину уже ищет полиция.

Как стало известно 5-tv.ru, у ребенка диагностировали множество серьезных повреждений — переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Сейчас малыш находится в тяжелом состоянии, он потерял много крови.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама трехлетнего мальчика в момент происшествия была в отъезде. Опекуном ребенка числится его бабушка. По ее словам, ребенка в окно выбросил ее 25-летний зять. Женщина утверждает, что молодой человек совершал свои действия в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения.

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