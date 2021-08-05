Мордвинова впервые за несколько лет побывала в Москве и рассказала о жизни в США

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Анна Васильева
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Знаменитость, которая сейчас «живет для себя», приехала в Россию по приглашению подруг.

Мордвинова впервые за несколько лет побывала в Москве и рассказала о жизни в США

Фото: Instagram @amaliya.mordvinova

Актриса Амалия Мордвинова — не частый гость в России. Ее дом уже долгое время находится в Соединенных Штатах. На днях знаменитость побывала в одном из московских кинотеатров на премьере голливудской картины «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл. Мордвинова успела поговорить с журналистами и рассказать, как сейчас выглядит ее жизнь.

«У меня четверо детей. Дочери Диана, Евангелина, Серафима и сын Герман. Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно, Вот и решила пожить для себя. По приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь», — цитирует Амалию Starhit.ru.

Что сейчас происходит в личной жизни трижды разведенной многодетной мамы — точно неизвестно. Судя по публикациям в Instagram, Мордвинова с головой ушла в духовные практики и медитации.

 
 
 
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Публикация от Актриса, поэт, драматург (@amaliya.mordvinova)

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда 1990-х уже больше шести лет живет в США и редко показывается на публике. Покинув родину, она выпала из информационного пространства. Ее лишь изредка можно увидеть на встречах с читателями. За океаном Мордвинова стала известна как поэтесса.

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