Мордвинова впервые за несколько лет побывала в Москве и рассказала о жизни в США

Актриса Амалия Мордвинова — не частый гость в России. Ее дом уже долгое время находится в Соединенных Штатах. На днях знаменитость побывала в одном из московских кинотеатров на премьере голливудской картины «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл. Мордвинова успела поговорить с журналистами и рассказать, как сейчас выглядит ее жизнь.

«У меня четверо детей. Дочери Диана, Евангелина, Серафима и сын Герман. Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно, Вот и решила пожить для себя. По приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь», — цитирует Амалию Starhit.ru.

Что сейчас происходит в личной жизни трижды разведенной многодетной мамы — точно неизвестно. Судя по публикациям в Instagram, Мордвинова с головой ушла в духовные практики и медитации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Актриса, поэт, драматург (@amaliya.mordvinova)

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда 1990-х уже больше шести лет живет в США и редко показывается на публике. Покинув родину, она выпала из информационного пространства. Ее лишь изредка можно увидеть на встречах с читателями. За океаном Мордвинова стала известна как поэтесса.