Менеджер МакSим рассказала, что происходит со звездой после выхода из комы

PR-менеджер певицы МакSим (Марина Максимова — настоящее имя — Прим. ред.) Яна Богушевская сообщила, как сейчас себя чувствует звезда, которая два дня назад вышла из медикаментозной комы. Представительница артистки написала на своей странице в социальной сети, что знаменитость настроена «по-боевому».

«МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить еще рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры. Она пообщалась по видеосвязи с родственниками, а также со своим директором Маргаритой, которая недавно сама излечилась от коронавируса», — сообщила Богушевская.

Вставать артистка пока не может, также она находится на спецпитании. Тем не менее Максимова самостоятельно принимает пищу, может сидеть и разговаривать.

«Конечно, в состоянии искусственной комы время для МакSим пролетало гораздо быстрее, чем для всех, кто за нее держал кулаки. Марина — настоящий боец, она борется, не ноет, уже может сама сидеть на кровати, даже свешивает ноги», — добавила Яна Богушвская.

О плохом самочувствии МакSим стало известно после ее концерта в Казани 12 июля. Многим зрителям показалось, что во время выступления по случаю Дня России звезда вела себя странно. 15 июля сама артистка сообщила поклонникам о своей госпитализации. Она опубликовала в соцсети фото из больничной палаты, сообщив, что ее легкие поражены на 40%, хотя тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Еще через несколько дней, 19 июля, стало известно, что врачи были вынуждены ввести МакSим в медикаментозную кому, чтобы исключить кислородное голодание.

После долгого лечения МакSим пошла на поправку. 3 августа звезда отечественного шоу-бизнеса вышла из медикаментозной комы, в которой находилась в течение полутора месяцев

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МакSим впервые пообщалась с родными после длительной искусственной комы.