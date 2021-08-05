Известна сумма, ради которой провели незаконные сделки с имуществом Баталова

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Мария Евстигнеева
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Причастного к махинациям с недвижимостью семьи актера нотариуса уже задержали.

Известна сумма, ради которой провели незаконные сделки с имуществом Баталова

Фото: Соцсети

Правоохранители назвали сумму, ради которой мошенники провели незаконные сделки с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Вдова и дочь популярного артиста обманным путем лишились доли в мастерской, крупной денежной суммы, а также нескольких квартир. Хищение имущества правоохранители оценили на сумму в 35 миллионов рублей. Нотариус Дмитрий Бублий, который принимал роль в этом деле задержан.

Разбирательства с наследством Алексея Баталова начались в октябре 2019 года. По версии следствия, семья актера, умершего в 2017 году, осталась без двух квартир и доли в четырехкомнатной квартире, а также мастерской и крупной суммы. В этот список также попали рукописи Анны Ахматовой, стоимость которых превышает стоимость присвоенной квартиры. Это произошло из-за мошеннических действий нотариуса, который ранее принимал участие в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера.

В результате столичная прокуратора потребовала дать уголовно-правовую оценку действиям нотариуса, который составил договоры пожизненного содержания с иждивением. На основании этих юридических документов недвижимость перешла в собственность фигурантов уголовного дела. Причем юрист удостоверял подписи вдовы и дочери без их присутствия.

Тогда Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина задержали. Она уверяла, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Баталов, а также его вдова. Гитана Леонтенко, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов. По итогу в отношении нотариуса следователи возбудили уголовное дело по статьям «Пособничество в совершении мошенничества» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что против нотариуса возбудили дело из-за незаконных сделок с имуществом Баталова.

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