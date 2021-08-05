Избивший звезду сериала «Склифосовский» курьер рассказал о причинах драки

Доставщик пиццы, накануне избивший актера российских сериалов Ивана Рыжикова в центре Москвы, заявил, что только защищался от агрессивного оппонента.

Со слов молодого человека по имени Мунар Адильбек-улу-Мунарбек, конфликт начался с того, что они с Рыжиковым не поделили дорогу, точнее, узкий проезд во дворе многоквартирного дома. После словесной перепалки оба вышли из своих машин, после чего актер первым толкнул курьера.

«Потом он на меня шел, я его толкнул, он упал. Я ему сказал, что не буду его бить, мне этого не надо. <…> Он встал и пошел на меня <…> я уклонился, уронил его, нанес три-четыре удара и отошел», — рассказал курьер 5-tv.ru.

Молодой человек настаивает на том, что не хотел драки, а только отвечал на действия нападавшего на него мужчины.

«Я чисто себя защищал. Я же не могу перед ним стоять, пока он меня долбит, верно?» — говорит он.

По словам курьера, он не знал, что перед ним известный актер. После инцидента молодой человек поехал на своей машине в полицию и написал заявление о случившемся.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне российского актера Ивана Рыжикова, наиболее известного широкому зрителю по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», жестко избили в центре Москвы. Инцидент произошел недалеко от дома артиста в Таганском районе. В результате нападения Рыжикова госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы.

Позднее появилось видео избиения актера доставщиком пиццы. На нем видно, что Рыжиков сам выступил зачинщиком драки.