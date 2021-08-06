Бывший муж Гагариной о главном страхе дочери: «А вдруг мама не вернется»

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Елизавета Мареныч
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Дмитрий Исхаков поделился трудностями воспитания трехлетней наследницы.

Фото, видео: Instagram @gagara1987, @isxakov

Экс-супруг певицы Полины Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков — часто делится с поклонниками подробностями семейной жизни и секретами воспитания детей. На этот раз бывший возлюбленный исполнительницы рассказал на своей странице в Instagram о главном страхе их общей трехлетней дочери Мии.

«Мия иногда говорит: „Пап, а вдруг мама не вернется“. Я холодею, объясняю, что, конечно, вернется. Говорю, что мама ее безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего. Я понимаю, что уберечь ребенка от каких-то душевных травм полностью невозможно. Именно поэтому важно говорить с ребенком», — отметил Дмитрий Исхаков.

Instagram @isxakov

Фотограф также добавил, что эта проблема передалась его дочери по наследству. Поскольку Исхаков также рос тревожным ребенком — по его словам, в детстве он каждый раз волновался, когда родители его на время покидали.

«Мне кажется, задача родителя состоит в том, чтобы обеспечить для ребенка чувство надежности, защищенности, любви», — подытожил бывший избранник певицы.

Отметим, что Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. В 2017-м у звездной пары появилась на свет дочь Мия. Однако семейное счастье продлилось всего три года — в 2020 году исполнительница подала на развод по неизвестным причинам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Полина Гагарина рассталась со своим супругом.

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