Рунический гороскоп на неделю с 9 по 15 августа для всех знаков зодиака

Знание рун позволяет составить очень четкий прогноз на будущее. Однако даром правильного их чтения обладают далеко не многие. Рунический провидец Игорь Вечерский — один из таких уникальных личностей. Эксперт не раз предсказывал мировые катастрофы и события в жизни знаменитостей. Специально для 5-tv.ru он составил рунический гороскоп на неделю с 9 по 15 августа.

Овен

Перевернутый ансуз, соуло и йера дают вам отличные возможности наладить общение с коллегами и начальством. Также получится исправить какие-то проблемы, связанные с бизнесом. Особенное внимание необходимо уделить тому, во что вы больше всего верите. Этот период времени готов открыть вам новые возможности.

Телец

Феху, перевернутая беркана и хагалаз говорят о том, что материальная сфера может преподнести вам сюрпризы и возможны. Порой сфера достатка показывает на то, что она не развивается, для того, чтобы дать вам возможность совершать новые открытия, которые точно будут успешными.

Близнецы

Дагаз, эйваз и феху советуют обратить внимание на сферу денег и необходимость внесения новых элементов в ваш заработок. Вы можете столкнуться с некоторыми сложностями в этих вопросах, но жизнь постепенно придет к необходимым переменам, которые принесут положительные изменения.

Рак

Дагаз, ингуз и перевернутый отал на этой неделе дают вам возможности для завершения старых процессов и начала новых. Также они предупреждают о том, что в это время не стоит планировать какие-то серьезные, важные дела. Вам стоит контролировать свои эмоции и обратить внимание на налаживание своей личной жизни. Именно в этой сфере сейчас вы можете получить хорошие результаты.

Лев

Ингуз, райдо и перевернутый уруз рекомендуют обратить внимание на правильное планирование и большое количество дел. Вам стоит поскорее взглянуть в сторону изменения создавшейся ситуации. Тогда у вас появится возможность отдохнуть и набраться сил.

Дева

Йера, ингуз и уруз обещают вам отличные перспективы в сфере трудовой деятельности и самореализации. В этот промежуток времени у вас появится много энергии. Эмоции помогут поддержать все ваши начинания. Однако необходимо учесть, куда и сколько сил вы направляете.

Весы

Эйваз, беркана и феху дадут хорошие возможности для развития существующих навыков. На этой неделе не исключены конфликты, в которых вы можете как преуспеть, так и проиграть. Поэтому, вам следует обратить внимание именно на сферу возможного столкновения интересов.

Скорпион

Хагалаз перевернутый манназ и ингуз напоминают вам о том, что не все то золото, что блестит. Не все люди являются друзьями, но многие пытаются себя таковыми показать. У вас назрела необходимость обратить внимание на сферу своих отношений для того, чтобы разобраться и принять верное решение.

Стрелец

Иса, ансуз и хагалаз в этот период рекомендуют не форсировать события и контролировать ситуацию. В эти семь дней возможны неожиданные перемены, которые могут быть связаны с новой информацией. И не вся эта информация может быть верна. Вам скорее следует сохранить то положение вещей, которое существует в данный момент.

Козерог

Эйваз, хагалаз и перевернутый тейваз предупреждают о том, что наступает время, которое дает вам возможность расчистить некое поле для деятельности. Для того чтобы через перемены прийти к совершенно новым возможностям, вам необходимо это пространство. Также вам стоит аккуратно тратить свои силы.

Водолей

Эваз, соуло и перто говорят о том, что сейчас вы можете успешно наладить взаимовыгодное сотрудничество, контакты, развить существующие коммуникации и приобрести новые. Также вы прекрасно справитесь с любыми делами, в которых потребуются какие-то свежие идеи.

Рыбы

Гебо, перевернутая вуньо и хагалаз советуют в этот промежуток времени отложить сферу личного комфорта на второй план и заняться существующими важными делами. Какими бы сложными они не казались, в ближайшие семь дней вы получите хорошие возможности для их завершения. Вам придется расставлять приоритеты.

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