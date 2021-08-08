Дети Галкина и дочь Орбакайте вскрыли сейф в особняке Примадонны

Российский юморист Максим Галкин часто делится с поклонниками трогательными видеороликами с участием своих детей — Лизы и Гарри, демонстрирующими свои успехи на камеру. Однако на этот раз шоумен застал юных озорников за настоящим «преступлением». Оказалось, что звездные наследники вместе с дочерью Кристины Орбакайте Клавдией вскрыли сейф в роскошном особняке. Детские шалости Галкин запечатлел в сторис своего личного микроблога.

«Так вы что, сейф то вскрыли?» — спросил Максим Галкин.

«Да, вскрыли!» — ответили малыши.

Instagram @maxgalkinru

Надо сказать, что заявление юных взломщиков не на шутку испугало возлюбленного Примадонны. Однако тут же дочь Кристины Орбакайте объяснила юмористу, что малыши искали в сейфе всего лишь диск и ее фотографию.

«Я думала, что там что-то стеклянное или дорогое. Вскрыла — а там просто диск мой», — сказала Клавдия.

Гарри также объяснил, что сейф оказалось вскрыть не так-то просто — поначалу они разломали две стенки, поддели пластинку плоскогубцами и только потом взломали хранилище.

Максим Галкин, застав детей на месте «преступления», наказывать их не стал. Избранник Аллы Пугачевой просто выяснил все детали произошедшего, а затем отпустил знаменитых наследников на прогулку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарри Галкин в компании звездных родителей сходил в деревенский магазин.