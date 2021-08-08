Дети Галкина и дочь Орбакайте вскрыли сейф в особняке Примадонны
Юных взломщиков на месте «преступления» застал юморист.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин часто делится с поклонниками трогательными видеороликами с участием своих детей — Лизы и Гарри, демонстрирующими свои успехи на камеру. Однако на этот раз шоумен застал юных озорников за настоящим «преступлением». Оказалось, что звездные наследники вместе с дочерью Кристины Орбакайте Клавдией вскрыли сейф в роскошном особняке. Детские шалости Галкин запечатлел в сторис своего личного микроблога.
«Так вы что, сейф то вскрыли?» — спросил Максим Галкин.
«Да, вскрыли!» — ответили малыши.
Надо сказать, что заявление юных взломщиков не на шутку испугало возлюбленного Примадонны. Однако тут же дочь Кристины Орбакайте объяснила юмористу, что малыши искали в сейфе всего лишь диск и ее фотографию.
«Я думала, что там что-то стеклянное или дорогое. Вскрыла — а там просто диск мой», — сказала Клавдия.
Гарри также объяснил, что сейф оказалось вскрыть не так-то просто — поначалу они разломали две стенки, поддели пластинку плоскогубцами и только потом взломали хранилище.
Максим Галкин, застав детей на месте «преступления», наказывать их не стал. Избранник Аллы Пугачевой просто выяснил все детали произошедшего, а затем отпустил знаменитых наследников на прогулку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарри Галкин в компании звездных родителей сходил в деревенский магазин.
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