Бросила кино на пике славы, уехала в США: как живет муза Михалкова Елена Соловей

Народная артистка РСФСР Елена Соловей вот уже 30 лет живет в США и возвращаться в Россию не планирует. По словам актрисы, она уже не в том возрасте, когда сорваться с места или совершить отчаянный поступок так уж легко.

Сниматься в кино Соловей началась еще на первом курсе ВГИКа. По-настоящему она прославилась спустя несколько лет после окончания театрального вуза, когда на экраны Союза стали выходить картины режиссера Никиты Михалкова с ее участием — «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Соловей называли музой мастера.

Сама актриса говорила о Михалкове с благодарностью. Она отмечала, что режиссер искренне любил своих артистов, как отец детей. Он тонко чувствовал метущуюся душу, угадывал слабости, был готов на любые откровения во время работы, всегда поддерживал и помогал. В нежном покровительственном чувстве Никиты Сергеевича Соловей никогда не сомневалась.

Елена Соловей в фильме «Раба любви» 1975 г. режиссера Никиты Михалкова. kino-teatr.ru

Несмотря на успех в кино и расположение великих деятелей искусства, в 1991 году она уехала в США — там получал лечение тяжелобольной супруг — художник-постановщик Юрий Пугач. Поселились сперва у родственников мужа, потом обосновались окончательно. В 2019-м Пугач скончался. Но вернуться в Россию после этого Соловей не захотела.

«Мне трудно даже думать о том, чтобы вернуться. Я уже не молодой человек, совершать какие-то поступки мне становится все сложнее. И потом, я привыкла к Америке, а мой Ленинград остался лишь в воспоминаниях», — цитирует актрису сайт KP.RU.

Дочь Соловей Ирина живет с мужем в Лейпциге, занимается микробиологией, воспитывает троих детей. Сын — тоже микробиолог — в Нью-Йорке, у него подрастает сын. Все внуки артистки говорят по-русски. Сама Елена Яковлевна обучает детей эмигрантов в собственной творческой студии в Нью-Джерси — русскому языку, театральному искусству, музыке, живописи и танцам.

По словам Соловей, она не сбежала в Америку и ничего не пыталась доказать своим переездом, а просто существовала в мире, где была счастливой женой и мамой. Как отмечала знаменитость, она была бы довольна жизнью, не будь в ней и вовсе кино. В Штатах, к слову, она однажды сыграла эпизодическую роль в сериале «Клан Сопрано» — во время съемок невольно вспомнила павильоны «Ленфильма» и предалась ностальгии.

«Мне грех жаловаться на судьбу. Я играла главные роли в спектаклях, много снималась в кино. И это все живет во мне, это никуда не ушло», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом после смерти мужа выходе в свет Елены Соловей.