Что грозит Любови Соболь за отъезд из России

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 134

Согласно решению суда вылетевшая в Стамбул юрист ФБК* не имела права покидать не то что страну, а Москву и Московскую область.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Если отъезд юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) Любови Соболь будет подтвержден правоохранительными органами, то по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Объяснил 5-tv.ru законодательные нормы адвокат Александр Карабанов.

По его словам, подобные действия гражданина, имеющего вступивший в силу приговор решения суда, является злостным нарушением закона.

«Это может быть основанием для возбуждения нового уголовного дела по статье 315 — „Неисполнение приговора или решения суда, или иного судебного акта“. Наказание по данной статье может быть до одного года лишения свободы», — добавил Карабанов.

Как сообщалось ранее, Любовь Соболь покинула Россию, вылетев в Стамбул. Известно, что это не окончательная точка ее маршрута. Там запланирована пересадка. Куда дальше она может направиться пока неизвестно.

Пять дней назад решением столичного суда по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях ей было назначено ограничение свободы на один год и шесть месяцев. По другому делу о проникновении в чужую квартиру Соболь была незадолго до этого приговорена к году исправительных работ. Ей был также назначен испытательный срок.

* — Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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