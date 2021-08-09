Что запрещено обсуждать с коллегами на работе — об этом задумывается каждый сотрудник, оказавшись на новом рабочем месте. Нелишне узнать советы специалиста будет и тем, кто, даже проработав не один год, регулярно наступает на одни и те же грабли.

Карьерный консультант Елена Гируцкая рассказала, какие темы запрещено затрагивать при общении на работе, чтобы не навредить собственной репутации и продвинуться по карьерной лестнице.

Личная жизнь

Первое табу — не рассказывать подробности семейной жизни, особенно нужно избегать деталей интимного характера.

Даже если со многими коллегами сложились почти дружеские отношения, такие откровения могут сыграть с вами в злую шутку, из-за них есть вероятность не перешагнуть на следующую ступень в карьерной лестнице.

«Прежде всего важно учитывать, с кем вы говорите и как эта информация может быть использована против вас и вашей профессиональной репутации», — акцентировала Елена Гируцкая.

Например, вам предстоит продвижение, но вы оповещаете всех о предстоящей свадьбе. Из-за ухода в семейные хлопоты и скорого рождения детей, кто-то может посчитать, что вы будете трудиться с меньшим рвением, и, следовательно, вы не получите желаемую должность. Но все индивидуально и случается наоборот: иногда жалобы на трудную судьбу могут сподвигнуть руководство на повышение зарплаты.

Как быть, если все же мысли о домашних не выходят из головы? Не превращайте коллег в бесплатную жилетку, чтобы поплакаться. Проблемы оставляйте дома, лучше делитесь позитивными событиями: успехами детей в спорте и творчестве, показав талантливый, по вашему мнению, рисунок или поделку. Расскажите о совместных походах и путешествиях, покажите расцветший неожиданно ко дню рождения кактус на подоконнике, поделитесь смешным случаем.

Деньги

Зарплата, деньги, премии — это запрет номер два. В некоторых компаниях неразглашение размера заработной платы закреплено документально. Обсуждения в кулуарах точно не пополнят ваш кошелек, а вот репутацию подмочат окончательно.

«Если вас устраивает ваша зарплата — радуйтесь. Если нет — старайтесь поменять свою жизнь сами», — посоветовала карьерный специалист.

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Политика, спорт, религия

Вступая с сослуживцами в дискуссии на горячие темы, вы гарантированно проиграете.

Во-первых, вы никому ничего не докажете — у всех разные политические взгляды и конфессиональные предпочтения, во-вторых, выбьете из рабочей колеи сразу несколько человек. А с репутацией баламута и спорщика вам точно далеко не продвинуться.

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Критика партнеров

Обсуждение внешнего вида и персональных качеств человека — совсем не «комильфо». Велик риск задеть чувства, заполучив врага на всю жизнь.

«Поверьте, вы никогда не узнаете, как кто-то из ваших коллег может быть связан с ними и как эта информация может быть использована против вас», — предупредила карьерный консультант.

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Если что-то не нравится, например, невыглаженная рубашка или не начищенные ботинки, подойдите лично и корректно намекните коллеге на его оплошность, не делая ее достоянием всего коллектива.

«В общем, прежде чем говорить, думайте, что обсуждаете, с кем и как. Это потом может отразиться на вашей профессиональной репутации и карьере», — резюмировала эксперт.

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