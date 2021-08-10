Волочкова похвасталась дорогим подарком от «хорошего человека»

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Елизавета Мареныч
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Балерина тщательно скрывает личность новоиспеченного избранника, но от соблазна показать поклонникам презент не сдержалась.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова, которая тщательно скрывает личность новоиспеченного избранника, получила в подарок новый белый iPhone. Звезда отечественного шоу-бизнеса не удержалась от соблазна и сразу же похвасталась поклонникам смартфоном на странице в Instagram.

«По прилете из Греции у меня начались приятности. Первый подарок от хорошего человека — новый iPhone белый. С обновочкой меня. Желаю всем радости, подарков и любви», — написала Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Отметим, что о щедром любовнике танцовщицы мало что известно. При этом ранее Волочкова показывала фанатам некого Олега, которого она не так давно свозила на любимые Мальдивские острова. Но после романтического путешествия пара внезапно перестала выходить в свет. По слухам, мужчина имел серьезные намерения к балерине — однако та сбежала от возлюбленного практически из-под венца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максакова раскрыла причину «унизительного» увольнения Волочковой из Большого театра. По словам оперной певицы, к выдворению артистки был причастен обиженный олигарх.

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