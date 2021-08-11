Грозящие сыну Фриске и Шепелева психические заболевания перечислила психолог

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Алиса Старжевская
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Эксперт сравнила телеведущего с кукловодом в отношениях с сыном Платоном, и предупредила о возможности возникновения расстройств у мальчика.

Грозящие сыну Фриске и Шепелева психические заболевания перечислила психолог

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев относится к ребенку как к собственной игрушке и не дает ему общаться с родственниками. Такой ограничивающий стиль воспитания проанализировала психолог Юлия Зюганова.

«Шепелев похож на инфантильного ребенка, который не дает другим детям в песочнице поиграть со своей игрушкой, только в реальной жизни игрушка — Платон», — заявила эксперт в интервью NEWS.RU.

Поэтому восьмилетнему сыну Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске в будущем могут грозить психические расстройства. Причина кроется в гиперопеке отца и ограждении первенца от контактов с близкими людьми — дедушкой Владимиром Фриске и крестной Ольгой Орловой.

«Восемь из десяти детей, выросших в семье с одним родителем и подверженных гиперопеке, зарабатывают себе определенные психологические заболевания: самое распространенное из них — наркотическая или алкогольная зависимость. Это происходит потому, что ребенок не понимает, почему папа или мама ему все запрещают», — объяснила Зюганова.

Гиперопеку в семье можно объяснить двумя причинами: первая — родители не осознают, что ребенок — это индивидуальность и не является их собственностью, вторая — желание оградить его от вероятных ошибок. Такое отношение не только отсрочит появление проблем в столь юном возрасте, но и усугубит их течение, когда ребенок повзрослеет.

«Бонусом» к инфантилизации ребенка могут стать различные личностные расстройства. Гиперопека способна спровоцировать целый букет отклонений: пограничное расстройство личности (непереносимость одиночества), обсессивно-компульсивное расстройство, истерическое расстройство (недостаток внимания), биполярное расстройство личности.

Юлия Зюганова отметила, что очевидные проблемы могут проявиться в подростковом возрасте, а более легкие зависимости — недоедание, переедание, недомогание, чрезмерная увлеченность видеоиграми — вероятно могут проявиться у сына Шепелева и Фриске уже в ближайшее время.

Психолог объясняет подобное поведение телеведущего печалью из-за потери любимой и долгожданным появлением Платона, зачатого при помощи ЭКО. Свою уязвимость Шепелев переносит на сына и поэтому пытается оградить его от внешнего мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шепелев не дает Ольге Орловой видеться с крестным сыном Платоном.

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