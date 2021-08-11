Долина с «мертвецким» макияжем рассказала о спектакле и напугала фанатов

|
Анна Васильева
3 463

Артистка уже не в первый раз шокирует поклонников «трупными» пятнами на лице.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram @larisa.dolina.official

Эстрадная певица Лариса Долина вновь шокировала фанатов страшным внешним видом: серый цвет кожи, синяки под глазами и трупные пятна на щеках. Все это — грим, который звезде наносят перед спектаклем «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит», в котором народная артистка РФ исполняет роль Миссис Ловетт.

10 августа Долина вышла на сцену с этим спектаклем последний раз за сезон. Своим свежим постом в Instagram звезда решила напомнить об этом поклонникам. В следующий раз Долина сыграет в нем только в октябре.

«Мне добавить нечего, собственно, кроме того, что каждый выход на сцену в этом спектакле невероятное испытание: твои вокальные возможности, актерские навыки, постоянные физические движения во время действа и абсолютное погружение в роль», — написала Лариса Долина под видео с музыкантом Андреем Лобжанидзе, с которым она недавно записала новый трек.

Instagram @larisa.dolina.official

Некоторые фанаты Долиной в восторге от ее актерской игры и образа, в котором она выходит на сцену. Другие же уверены — артистке не стоит призывать беду и неприятности, перевоплощаясь в такого негативного персонажа.

«Зачем образ смерти на себя примерять? Страшнее некуда»;

«Долина — как мертвец. Сняли плохо. Отсвечивает»;

«Что с лицом?»;

«Грим — супер. Думаю, спектакль не хуже. Завидую тем, кто был на нем»;

«Зато как грим народ зацепил. Гримерам респект!!!» — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что запросившая шесть мест на спектакль с Долиной Валя Карнавал не явилась в театр. Звезда соцсетей в последний момент заявила, что передумала. Ожидалось, что визит Карнавал на спектакль с Долиной может привести к примирению знаменитостей после конфликта в апреле 2021 года.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
73.97
0.37 86.63
0.27
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

Последние новости

20:23
ВОЗ планирует одобрить российский «Спутник V» в сентябре
20:14
Настоящие герои: МакSим назвала имена своих врачей-спасителей
20:05
Агентство стратегических инициатив отпраздновало свое десятилетие
19:46
Политолог прокомментировал слова Шойгу об угрозе разложения общества в стране
19:38
Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК нефтепродуктов после разлива в Новороссийске
19:29
Омбудсмен Москалькова на встрече с молодежью: «От вас зависит сохранение национальной гордости»

Сейчас читают

УЕФА признал, что гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны
"Люблю": обнаружен дневник обезглавившего москвичку "потрошителя"
Президент Боливии стал крестным пятисотлетней мумии маленькой девочки
Певица МакSим опубликовала первое фото из больничной палаты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака