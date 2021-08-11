Долина с «мертвецким» макияжем рассказала о спектакле и напугала фанатов
Артистка уже не в первый раз шокирует поклонников «трупными» пятнами на лице.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram @larisa.dolina.official
Эстрадная певица Лариса Долина вновь шокировала фанатов страшным внешним видом: серый цвет кожи, синяки под глазами и трупные пятна на щеках. Все это — грим, который звезде наносят перед спектаклем «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит», в котором народная артистка РФ исполняет роль Миссис Ловетт.
10 августа Долина вышла на сцену с этим спектаклем последний раз за сезон. Своим свежим постом в Instagram звезда решила напомнить об этом поклонникам. В следующий раз Долина сыграет в нем только в октябре.
«Мне добавить нечего, собственно, кроме того, что каждый выход на сцену в этом спектакле невероятное испытание: твои вокальные возможности, актерские навыки, постоянные физические движения во время действа и абсолютное погружение в роль», — написала Лариса Долина под видео с музыкантом Андреем Лобжанидзе, с которым она недавно записала новый трек.
Некоторые фанаты Долиной в восторге от ее актерской игры и образа, в котором она выходит на сцену. Другие же уверены — артистке не стоит призывать беду и неприятности, перевоплощаясь в такого негативного персонажа.
«Зачем образ смерти на себя примерять? Страшнее некуда»;
«Долина — как мертвец. Сняли плохо. Отсвечивает»;
«Что с лицом?»;
«Грим — супер. Думаю, спектакль не хуже. Завидую тем, кто был на нем»;
«Зато как грим народ зацепил. Гримерам респект!!!» — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что запросившая шесть мест на спектакль с Долиной Валя Карнавал не явилась в театр. Звезда соцсетей в последний момент заявила, что передумала. Ожидалось, что визит Карнавал на спектакль с Долиной может привести к примирению знаменитостей после конфликта в апреле 2021 года.
Читайте также
39%
0.37 86.63
0.27
Нашли ошибку?