Настоящие герои: МакSим назвала имена своих врачей-спасителей

Россияне считают настоящим чудом возвращение МакSим к нормальной жизни. Почти месяц артистка лежала в коме, подключенная к аппарату ИВЛ. Диагноз COVID у нее не подтвердился, зато было обнаружено обширное поражение легких — дышать самостоятельно певица просто не могла. Выйдя из медикаментозного сна, звезда сразу опубликовала пост в Instagram. Его селебрити посвятила врачам-героям.

МакSим сообщила, что находится на лечении в московской городской клинической больнице № 52. Для нее месяц комы был сравним с двумя днями глубокого сна. Звезда отметила, что пока еще слаба, но безмерно рада, что может чувствовать, понимать и дышать.

«Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Спасибо вам большое! Я благодарна всем, что продолжаю жить на этой Земле!» — написала певица.

Instagram @maksimartist

Вот фото тех, кто принял непосредственное участие в спасении звезды. Это врач-ревматолог, заведующая ревматологическим отделением № 1 Зинаида Мутовина. На официальном сайте больницы множество положительных отзывов о работе медика. Пациенты особо отмечают ее трепетное отношение, желают счастья и процветания.

Приложила максимум усилий для спасения МакSим и врач анастезиолог-реаниматолог высшей категории Елена Филимонова.

«Замечательный врач! Профессионал своего дела. Наркоз при лапароскопии подобрала так, что операция прошла так, как будто закрыла глаза на минутку. Очень внимательная, грамотная, все объяснила. Человек душой болеет за свое дело и пациентов. Низкий поклон!» — цитирует одного из благодарных пациентов Филимоновой NEWS.RU.

Лечила звезду эстрады и главный врач больницы, доктор медицинских наук, Герой труда России Марьяна Лысенко. Также непосредственное участие в деле спасания певицы принимал врач анастезиолог-реаниматолог высшей категории Денис Павлов (его фото не представлено — Прим. ред.).

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Певица МакSим почувствовала себя плохо на концерте в Казани 12 июня. Она еле двигалась и с трудом исполняла композиции. Через несколько дней в Instagram артистки появилось фото из больничной палаты — звезда сообщила, что была госпитализирована с поражением 40% легких. 19 июня врачи ввели диву в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние то ухудшалось, то улучшалось. Появлялись слухи о том, что у селебрити отказывают органы. Но к счастью все они оказались ложью.

Ранее 5-tv.ru показал первое фото из больничной палаты певицы МакSим.