Карма или сглаз: экстрасенс объяснила, почему болеют маленькие дети

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 934

Медиум и астролог Анна Гехман рассказала 5-tv.ru, почему не стоит «светить» фото детей в интернете, а также что нужно делать, если вам показалось, что на вашего ребенка плохо посмотрели.

Фото, видео: Depositphotos / FamVeldman; 5-tv.ru

Почему не стоит бежать выкладывать фотографии детей в интернете, когда другие регулярно делятся милыми изображениями любимых чад? Излишняя публичность может нанести непоправимый урон вашему ребенку, об этом в беседе с 5-tv.ru предостерегла экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

«Дети, даже самые маленькие, сталкиваются с серьезными заболеваниями и негативными воздействиями, такими как сглаз, порча, которые они часто получают, находясь еще в утробе матери», — поделилась часто сталкивающаяся с просьбами родителей Анна Гехман.

Распространенную в сети информацию о том, что дети до 14 лет якобы находятся под защитой высших сил и поэтому не подвержены серьезным заболеваниям, медиум опровергла и рассказала, почему болеют дети.

«Душа человека, приходя в этот мир, сама выбирает себе семью, в которой она родится, условия. Все это необходимо для того, чтобы пройти определенные кармические уроки, решить те или иные задачи. Жизнь человеку на земле дана для духовного роста, а его, как правило, мы можем получить лишь, преодолевая трудности. И серьезные заболевания детей связаны с кармой!», — пояснила ясновидящая.

Гехман отметила, что кармические уроки даются как ребенку, так и его родителям.

Depositphotos / Hackman

Чтобы защитить детей и внуков от болезней и несчастий, экстрасенс советует не выкладывать в соцсетях их фотографии. А чтобы оградить от чужого влияния и без того слабый уровень защиты детей, рекомендует воспользоваться веками проверенными способами.

«Беременным мамочкам нужно носить защитные амулеты, как, впрочем, и маленьким детям. Если вы встречались с кем-то, то ребенка нужно умыть и вытереть подолом платья — так делали наши предки», — резюмировала медиум.

Также Анна Гехман обратила внимание на то, что делать, если вашего ребенка чрезмерно хвалят. Это также может причинить вред малышу.

«Надо говорить: «это не наше, это нас не касается», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, как фотография может навлечь на человека беды и смерть.

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