Эксперты объяснили, почему разбившийся на Камчатке Ми-8 пролежит на дне до зимы

Обломки вертолета Ми-8, который перевозил туристов преимущественно из Москвы и Петербурга, а потом рухнул в акваторию Курильского озера на Камчакте, возможно, пролежит на дне до зимы. 5-tv.ru выяснил у экспертов, почему подъем винтокрылой машины сейчас невозможен.

В первую очередь, это связано с глубиной, на которой находится воздушное судно, объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.

«В этих местах достаточно сложно доставить корабль или судно, способное вести подъемные работы с такой глубины. Поэтому, когда лед появится. Он достаточно толстый. Можно по снегу, по льду доставить это оборудование, разместить и попытаться поднять обломки», — разъясняет эксперт.

Кнутов отметил, что тела, предположительно, погибших людей могут достать и сейчас. При этом, не исключает, что не все и «останки могут там находиться и до подъема вертолета».

С ним согласна и заместитель директора Кроноцкого заповедника, на территории которого находится озеро, Татьяна Гульбина.

5-tv.ru; kronoki.ru

«Для того, чтобы его вытащить необходимо проводить специальные операции. Сейчас пригласили военных для поиска пропавших людей. Главная ценность найти их», — пояснила она.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пропавшими без вести считаются восемь человек. Всего на борту вертолета находилось 16 человек вместе с экипажем. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Среди причин трагедии рассматриваются такие версии, как ошибка пилота и техническая неисправность летательного аппарата.