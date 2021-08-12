Эксперты объяснили, почему разбившийся на Камчатке Ми-8 пролежит на дне до зимы
В настоящий момент, местоположение еще восьми человек до сих пор не известно.
Фото, видео: ТАСС / Правительство Камчатского края; 5-tv.ru; youtube.com / Юрий Котенок
Обломки вертолета Ми-8, который перевозил туристов преимущественно из Москвы и Петербурга, а потом рухнул в акваторию Курильского озера на Камчакте, возможно, пролежит на дне до зимы. 5-tv.ru выяснил у экспертов, почему подъем винтокрылой машины сейчас невозможен.
В первую очередь, это связано с глубиной, на которой находится воздушное судно, объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.
«В этих местах достаточно сложно доставить корабль или судно, способное вести подъемные работы с такой глубины. Поэтому, когда лед появится. Он достаточно толстый. Можно по снегу, по льду доставить это оборудование, разместить и попытаться поднять обломки», — разъясняет эксперт.
Кнутов отметил, что тела, предположительно, погибших людей могут достать и сейчас. При этом, не исключает, что не все и «останки могут там находиться и до подъема вертолета».
С ним согласна и заместитель директора Кроноцкого заповедника, на территории которого находится озеро, Татьяна Гульбина.
5-tv.ru; kronoki.ru
«Для того, чтобы его вытащить необходимо проводить специальные операции. Сейчас пригласили военных для поиска пропавших людей. Главная ценность найти их», — пояснила она.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, пропавшими без вести считаются восемь человек. Всего на борту вертолета находилось 16 человек вместе с экипажем. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Среди причин трагедии рассматриваются такие версии, как ошибка пилота и техническая неисправность летательного аппарата.
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