Человеческий фактор? Следствие допускает две основные причины крушения Ми-8 на Камчатке
СК назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official
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Правоохранители продолжают расследовать дело по факту гибели людей в авиакатастрофе.
Следователи рассматривают две основные причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке — техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета РФ.
Место происшествия осмотрено, назначены экспертизы. Вместе с тем уже изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация.
Экипаж воздушного судна Ми-8 перестал выходить на связь утром 31 августа. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», выполнял рейс по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения.
По последней информации, на борту находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.
Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж Ми-8 в последний раз выходил на связь. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
В Камчатском крае 3 сентябре объявили днем траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ми-8. К стеле «Город воинской славы» неравнодушные несут цветы.
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