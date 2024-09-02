Человеческий фактор? Следствие допускает две основные причины крушения Ми-8 на Камчатке

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

СК назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Человеческий фактор? Следствие допускает две основные причины крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Тема:
Крушение Ми-8 с туристами на Камчатке

Правоохранители продолжают расследовать дело по факту гибели людей в авиакатастрофе.

Следователи рассматривают две основные причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке — техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета РФ.

Место происшествия осмотрено, назначены экспертизы. Вместе с тем уже изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация.

Экипаж воздушного судна Ми-8 перестал выходить на связь утром 31 августа. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», выполнял рейс по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения.

По последней информации, на борту находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж Ми-8 в последний раз выходил на связь. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В Камчатском крае 3 сентябре объявили днем траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ми-8. К стеле «Город воинской славы» неравнодушные несут цветы.

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