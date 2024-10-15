Минтранс подтвердил отзыв сертификата у «Витязь-Аэро» после катастрофы с Ми-8

Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатанта «Витязь-Аэро» после крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, которое произошло в августе. Такое заявление опубликовала пресс-служба Минтранс России в Telegram-канале.

«Камчатская вертолетная авиакомпания больше не сможет выполнять коммерческие воздушные перевозки. Также будут аннулированы сертификаты для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН). Все три документа восстановлению не подлежат», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в сентябре была проведена внеплановая выездная проверка компании. Были выявлены грубые нарушения воздушного законодательства. На данном основании и было принято решение об аннулировании документов.

Глава Минтранспорта Роман Старовойт назвал приоритетом безопасность и комфортные перевозки пассажиров и грузов. Однако отношение авиакомпании к данному вопросу привело к трагедии. Запрет на полеты для «Витязь-Аэро» «носит абсолютно выверенный характер».

Принадлежащий «Витязь Аэро» Ми-8 с 22 людьми на борту пропал 31 августа по пути в поселок Николаевка Елизовского района. Их тела были найдены только 2 сентября. Причинами крушения названы техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация остановила деятельность камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро». Полеты выполнялись незаконно, так как перед этим не проводилась необходимая диагностика. Перевозчик, как выяснили проверяющие, еще и выпускал воздушные суда с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.