Днем траура объявили 3 сентября на Камчатке в связи с крушением Ми-8

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы тела 18 погибших.

Днем траура объявили 3 сентября на Камчатке в связи с крушением Ми-8

Фото: Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура/ dvtproc

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Тема:
Крушение Ми-8 с туристами на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8 на юго-востоке полуострова.

«Крушение Ми-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днем траура… Сегодня на территорию края прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета», — заявил Солодов в ходе оперативного совещания, запись выложена в Telegram-канале главы региона.

Он также выразил искренние соболезнования родственникам погибших, добавив, что на борту воздушного судна находились не только уроженцы края, но и жители Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.

Ранее спасатели МЧС России обнаружили на месте ЧП тело 18-го погибшего. Поиски тел четырех человек, а также бортового самописца продолжаются.

Экипаж воздушного судна Ми-8 перестал выходить на связь утром 31 августа. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», выполнял рейс по маршруту «вулкан Вачкажец—село Николаевка» Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения.

По последней информации, на борту находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж Ми-8 в последний раз выходил на связь.

Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России открыто уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места трагедии.

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