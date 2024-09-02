Спасатели нашли тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Всего на борту было 22 человека — 19 туристов и три члена экипажа. Никто не выжил.

На Камчатке спасатели нашли тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев.

«Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена. Горячая линия с психологической помощью в работе», — написал он.

Министр вместе с тем поблагодарил всех участников поисково-спасательной операции — летчиков, спасателей, волонтеров, егерей и вездеходчиков. Лебедев выразил соболезнования родственникам погибших.

Экипаж воздушного судна Ми-8 перестал выходить на связь утром 31 августа. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», выполнял рейс по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения.

По последней информации, на борту находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж Ми-8 в последний раз выходил на связь.

Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru писал, что днем траура объявили 3 сентября на Камчатке в связи с крушением Ми-8.