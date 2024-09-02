На Камчатке появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ми-8

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

К стеле «Город воинской славы» неравнодушные несут цветы.

На Камчатке появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ми-8

Фото: Telegram / Канал Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа / pkgo_official_telegram

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Тема:
Крушение Ми-8 с туристами на Камчатке

В центре города Петропавловск-Камчатский появился стихийный мемориал в память о погибших 22 людях при крушении вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В течение дня жители города продолжают нести цветы к основанию флагштоков у стелы „Город воинской славы“ в центре Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.

Мэр города Константин Брызгин и председатель Гордумы Андрей Лиманов возложили цветы у стихийному мемориалу. Глава Петропавловска-Камчатского подчеркнул, что в этой авиакатастрофе погибли молодые, активные и увлеченные природой Камчатки люди.

«Родным, близким, друзьям и коллегам сил пережить это страшное горе. Скорбим вместе с вами», — подчеркнул Брызгин.

Экипаж воздушного судна Ми-8 перестал выходить на связь утром 31 августа. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», выполнял рейс по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения.

По последней информации, на борту находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж Ми-8 в последний раз выходил на связь. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В Камчатском крае 3 сентябре объявили днем траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели нашли тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке.

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