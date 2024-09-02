Без шансов на спасение: основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

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Авиакатастрофа в районе вулкана Вачкажец унесла жизни 22 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Крушение Ми-8 с туристами на Камчатке

Поисковая операция на Камчатке, где упал вертолет Ми‑8, завершилась спустя сутки. У следователей две основных версии. Причиной трагедии могла стать ошибка пилота или техническая неисправность. Чтобы разобраться, что же произошло в полете, придется дожидаться расшифровок черных ящиков. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета завершены. Все 22 погибших найдены: 19 туристов и три члена экипажа. Их тела доставлены в Петропавловск-Камчатский и переданы специалистам судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время проведут процедуру опознания.

Спасателей на месте крушения вертолета сменили следователи и криминалисты. Уже известно, что им удалось обнаружить черный ящик и GPS-навигатор. Это поможет установить причины катастрофы в районе вулкана Вачкажец.

Несколько дней потерявшийся борт искали наземные отряды и воздушные экипажи МЧС. В итоге нашли полностью выгоревшим.

Кадры с места происшествия только подтверждают: шансов выжить у пассажиров воздушного судна не было.

«Было очевидно, что борт не просто разбился, а еще и был пожар. Причем пожар был такой силы, что горел даже алюминий», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Расстояние между точкой взлета и аэродромом — 25 километров. Судно должно было лететь вдоль русла реки Быстрая. Один из главных вопросов сейчас — почему пилоту пришлось отклониться от маршрута.

Управлял вертолетом Денис Блещик. Его стаж в авиакомпании — больше десяти лет. Пилота хорошо помнят даже бывшие коллеги. По словам Алексея Пимонова, работавшего в компании «ВитязьАэро», Блещика могли подвести приборы. Об этом говорит след на скале: пилот летел уверенно и буквально впечатался в скалу.

«Он вылетел по летному прогнозу, все нормально. Он шел по ущелью. Он решил набрать высоту, и GPS его обманула как обычно. GPS врет, бывает такое. Его GPS обманула. Он-то думал, он выше шел», — сказал Пимонов.

Такая «приборная ловушка» могла привести к ошибке пилотирования — это сейчас одна из версий следствия. Вторая — о технической неисправности упавшего вертолета.

«ВитязьАэро» — крупнейший авиаперевозчик из числа представителей малой авиации. Чистая прибыль за прошлый год — более 200 миллионов рублей. Госконтрактов почти на полмиллиарда. Туристические поездки — один из способов заработка.

Что именно привело к трагедии, разбираются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшему смерть двух и более лиц.

В память о погибших в самом центре Петропавловска-Камчатского сегодня появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, зажигают свечи. Вместе с родственниками погибших в авиакатастрофе скорбит вся Камчатка. Завтра в регионе объявлен официальный день траура.

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