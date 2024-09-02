Вертолетчик рассказал о возможной причине крушения Ми-8 на Камчатке

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 548 0

Экс-пилот «Витязь-Аэро» назвал сбой GPS причиной крушения Ми-8 на Камчатке

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Крушение Ми-8 с туристами на Камчатке

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с 22 людьми на борту пропал 31 августа. Через сутки спасатели нашли 17 тел, поиски погибших продолжаются.

Экипаж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 31 августа, вероятно, подвела система GPS, кроме того, проблемы с набором высоты могли возникнуть из-за резко изменившихся погодных условий. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал бывший пилот авиакомпании «Витязь-Аэро» (ей принадлежало и разбившееся судно) Алексей Пимонов. По его мнению, Камчатка — самый сложный для полетов российский регион.

«С одной стороны море, с другой стороны океан, и они между собой не дружат. Температура в океане +2, а в море — +15, и ветра, теплый и холодный, встречаются, и образуется туман. По летному прогнозу могло быть все нормально, но на Камчатке каждые 30-40 минут погода меняется», — сказал он.

По словам Пимонова, экипаж Ми-8 мог получить благоприятный летный прогноз, взять людей на борт при ясной погоде, но уже через полчаса оказаться в экстремальных условиях. Вертолет двигался вдоль ущелья. Оценив опасность ситуации, пилот, скорее всего, попытался набрать высоту, но промахнулся из-за проблем в работе GPS — навигатор выдал ему неверный курс.

«Его обманула GPS, это я знаю точно. Потому что он как шел, так в склон и въехал — ни выше, ни ниже. Если бы он набирал высоту в этот момент и в склон въезжал, то на горе след бы остался длинный. А там он тупо упал, перевернулся и загорелся. Они убились мгновенно — экипаж. Как люди — не могу сказать, но сгорели все дотла», — заявил пилот.

Как подчеркнул Пимонов, ни один синоптик на Камчатке не может дать гарантии, что через 40 минут его прогноз останется актуальным, погода меняется быстро и радикально. И расставляет ловушки для летчиков и их пассажиров. По мнению пилота, сидящие в передней части вертолета члены экипажа погибли сразу, а пассажиров ждала участь еще страшнее — они не смогли выбраться из вспыхнувшего деформированного корпуса и, возможно, сгорели заживо.

На борту Ми-8 находились 22 человека, среди них были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой. Вертолет направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Как отмечал гендиректор «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин, технически судно было исправным. Через сутки после крушения сотрудники МЧС обнаружили 17 тел, спасатели продолжают свою работу.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места трагедии.

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