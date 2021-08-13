Макеева раскрыла причину разрыва с сыном Полищук: «Два удара и я в нокауте»

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Анна Васильева
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Актриса, наконец встретившая идеального для себя мужчину, рассказала, почему когда-то у нее не сложились отношения с коллегой.

Макеева раскрыла причину разрыва с сыном Полищук: «Два удара и я в нокауте»

Фото: ТАСС / Михаил Фомичев

В середине «нулевых» у Анастасии Макеевой и Алексея Макарова был яркий, но короткий роман. Главной проблемой в отношениях двух актеров стала неконтролируемая ревность со стороны Макарова.

Причиной разрыва отношений послужило стихотворение, которое однажды Макеевой прислал коллега-шутник.

«Я уже не помню ни строчки оттуда. Но стишок был эротического содержания, посвященный женщинам. Всплыла эсэмэска — Леша увидел и, не сказав ни слова, отреагировал вот так: два удара — и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание», — рассказывала Анастасия на передаче «Секрет на миллион».

После этого Макаров осознал, какую ошибку он совершил, но Макееву было уже не вернуть. Пока актер страдал — его поддерживала коллега Анна Миклош.

«Леша — глубочайшей души человек, очень нежный. С ним надежно. Когда мы работали вместе, он тяжело переживал разрыв с Настей Макеевой. Я в какой-то момент стала его слушателем, была готова ему помочь», — призналась Миклош во время передачи передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

После того как пара распалась, и Макеева и Макаров столкнулись с несколькими неудачными браками. Сейчас Анастасия вновь замужем, и судя по ее публикациям в сети, она довольна и счастлива.

Ранее 5-tv.ru писал, что соперница Макеевой подключила детей к «любовной войне».

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