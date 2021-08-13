Александрова описала свой заграничный отдых с детьми цитатой про сумасшедший дом
Обычно скрывающая личную жизнь актриса опубликовала сразу девять фото из семейной поездки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @mar_alexandrova
Российская актриса Марина Александрова показала на своей странице в Instagram, как ее семья проводит время на отдыхе. Звезда с мужем и детьми сейчас находятся в Швейцарии. Девушка нечасто радует поклонников постами о родных и близких, но в этот раз она, судя по всему, решила сделать исключение. Александрова показала фолловерам сразу девять личных снимков.
«Тарковский писал: „Швейцария невероятно чистая, ухоженная страна, в которой хорошо тем, кто очень устал от суеты. Очень похожа на сумасшедший дом — тишина, вежливые сестры, улыбки…“. Видимо, я устала от суеты, наслаждаюсь», — написала знаменитость.
Поклонники звезды пришли в восторг от швейцарской природы и вкуса Марины, которая выбрала для отдых именно эту страну. Но нашлись и те, кто сравнил курорты Швейцарии с кладбищами и психбольницами
«В Швейцарии лучшие сумасшедшие дома»;
«Про Швейцарию еще говорят: „Тихо, спокойно и дорого. Как на Ваганьковском“»;
«Великолепные фотографии!»
«Какое лирическое сравнение»;
«Швейцария похожа на Таганрог! Никакой суеты», — отшутились пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Александрова в пальто на голое тело рассказала, чем ее расстроил карантин.
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