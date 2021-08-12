На пределе гиперзвука: чем занимался задержанный за госизмену Александр Куранов

Генеральный директор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов был сегодня задержан сотрудниками ФСБ по делу о государственной измене. Только что решением Лефортовского суда он арестован будет находиться в СИЗО до 9 октября 2021 года.

Ученого задержали в Северной столице накануне утром. По данным «Росбалта», специально для проведения операции из столицы приехала спецгруппа.

Предварительно, Куранова подозревают в передаче секретов, связанных с разработкой гиперзвукового оружия, одной из стран НАТО. Но так как дело находится под грифом «Совершенно секретно», то точной информации о причинах задержания и возбуждения уголовного дела нет.

К слову, из открытых источников звестно, что НИПГС, которое и возглавляет Куранов, занимается разработкой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс»). Многие военные эксперты отмечают, что несмотря на заявления американцев об обладании подобными технологиями, на самом деле они о ней только мечтают и об этом некогда в открытую заявляла счетная палата Конгресса США.

НИПГС

Что известно о задержанном за госизмену главном конструкторе?

Александр Леонидович Куранов коренной лениградец, родившийся в послевоенное время. В начале 70-х он окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), где позднее работал научным сотрудником в НИИ физики при университете.

В холдинговой компании (ХК) «Ленинец» Куранов проработал более 30 лет, пройдя путь от должности старшего научного сотрудника до генерального директора и главного конструктора. Под его руководством и при личном участии проводились научно-исследовательские и экспериментальные исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (известна как концепция «Аякс»).

На сайте НИИ указано, что Куранов является также участником международных ассоциаций и на протяжении многих лет - организатор российско-американского Международного Симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», проходящего в Петербурге на базе Холдинговой компании «Ленинец».

Александр Куранов — доктор технических наук, профессор кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.