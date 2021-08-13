Александр Васильев рассказал, каких женщин богатые мужчины хотят в содержанки

Историк моды и телеведущий назвал актрису Олесю Судзиловскую — воплощением содержанки — женщиной, которую хотели бы видеть своей спутницей многие состоятельные мужчины. Такой вывод эксперт сделал, оценив гардероб звездной красавицы и ее форму. По мнению Васильева, Судзиловская обладает прекрасным вкусом, собственным стилем, не говоря о том, как роскошно стройна и свежа она, несмотря на возраст.

«Вы посмотрите, какой у нее шикарный гардероб! Олеся выглядит, как красавица и миллиардерша. В мае у актрисы был день рождения. Ей исполнилось 47 лет», — восхищается модный эксперт.

Как отметил Васильев, особенно привлекательной делают актрису смелые и откровенные наряды — платья-мини, глубокое декольте, изысканные и благородные ткани — все это подчеркивает изящную фигуру, выглядит элегантно и сексуально.

ТАСС / Григоров Гавриил

«Именно такую шикарную женщину они хотят видеть своей женой, любовницей, подругой, музой, содержанкой, как в известном сериале… Все наряды у нашей героини зачетные, все сумочки дорогущие, все бриллианты преогромные, вся обувь супергламурная», — заявил эксперт.

Как пишет «Дни.ру», Александр Васильев в качестве еще одного примера роскошной дамы привел актрису Ренату Литвинову. Он заметил, что у последней отношения с модой более тесные, но у Судзиловской зато есть состоятельный муж, благодаря которому ей якобы не приходится рекламировать косметику.

Супругом блондинки-фаворитки Васильева, к слову, является топ-менеджер «Росбанка» Сергей Дзебань. В браке пара состоит с 2009 года. В том же году на свет появился их первенец Артем. В 2016-м звезда подарила возлюбленному второго сына Майка.

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