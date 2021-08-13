Певицу МакSим выписывают из больницы

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 583

По словам представителя поп-исполнительницы, Марина Максимова продолжит дальнейшее лечение дома.

Певицу МакSим выписывают из больницы

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певицу МакSим выписывают из больницы. Об этом стало известно 5-tv.ru от представителя артистки Яны Богушевской. В интервью она отметила, что Марина Максимова (настоящее имя знаменитости — Прим.ред.) продолжит дальнейшее лечение дома.

«Да, ее сегодня выписывают», — отметила Богушевская.

Популярная российская певица МакSим в понедельник, 9 августа, была переведена в общую палату из реанимационного отделения, где она несколько недель пробыла в состоянии искусственной комы.

Впервые о плохом самочувствии исполнительницы стало известно 12 июня 2021 года. После концерта в Казани она едва стояла на ногах. PR-менеджер звезды Яна Богушевская объяснила ее состояние обычным недомоганием, однако уже через три дня поклонники узнали о госпитализации МакSим.

Вскоре о проблемах со здоровьем певица рассказала фанатам на своей странице в Instagram, опубликовав пост из больницы. По словам звезды, ее легкие были поражены почти на 40%. Однако спустя время МакSим вовсе перестала выходить на связь с поклонниками — оказалось, что врачи ввели артистку в медикаментозную кому, чтобы не возникло кислородное голодание.

Позднее в прессу поступали сообщения об ухудшении здоровья Марины. Стало известно, что Максимову подключили аппарату ИВЛ, а затем перевели на ЭКМО. Кроме того, на фоне медикаментозного лечения у певицы обнаружили серьезное поражение печени, которое перешло в хроническую стадию.

Надо сказать, что за все время пребывания артистки в искусственной коме в СМИ не раз просачивались слухи о смерти МакSим. Однако поклонники звезды не поддавались на провокации в прессе и верили в скорейшее выздоровление кумира. Вскоре надежды фанатов оправдались — 23 июля представитель исполнительницы сообщила о положительной динамике в состоянии Марины Максимовой. Спустя время PR-менеджер поделилась еще одной радостной вестью: звезда пришла в сознание после месячной медикаментозной комы и находится в прекрасном расположении духа. 3 августа певица пришла в себя, а в минувший понедельник ее перевели из реанимации обычную палату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим опубликовала первое фото из больничной палаты, а ее представитель рассказал, когда она вновь сможет выйти на сцену.

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