Директор подтвердила выписку певицы МакSим: «Она хочет обнять детей»

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова подтвердила выписку звезды из больницы. Несколько недель артистка провела в коме. Но теперь, когда есть улучшения, она продолжит лечение дома. Любимица миллионов очень хочет увидеть своих детей.

«Да. Марина (настоящее имя певицы МакSим — Прим. ред.) продолжит лечение на дому. Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет это сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться», — подчеркнула Соколова в интервью 5-tv.ru.

МакSим в понедельник, 9 августа, была переведена в общую палату из реанимационного отделения. По словам медиков, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Instagram @maksimartist

На плохое самочувствие певица МакSим впервые пожаловалась после концерта в Казани. Он был приурочен ко Дню России. Артистка едва стояла на ногах и еле дышала. Ее экстренно госпитализировали с подозрением на заражение COVID. Тесты тогда показали отрицательные результаты. Однако врачи выявили у звезды 40-процентное поражение легких.

В последний раз МакSим вышла на связь с фанатами 15 июня. Она опубликовала фото в Instagram из больничной палаты и сообщила, что чувствует себя неважно. Потом никаких вестей от артистки не поступало.

Поклонники били тревогу — они не понимали, куда пропала певица. Вскоре выяснилось, что ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Интенсивная терапия затянулась на несколько недель. Ряд СМИ публиковал информацию о том, что у дивы поочередно отказывают органы, кто-то говорил о страшном хроническом заболевании, что может помешать выходу из медикаментозного сна. Но к счастью, врачи смогли стабилизировать артистку.

23 июля представитель МакSим сообщила о положительной динамике. Спустя время PR-менеджер поделилась еще одной радостной вестью: звезда пришла в сознание и находится в прекрасном расположении духа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда певица МакSим снова сможет выйти на сцену.