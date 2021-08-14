Держащую за руки выпавшего из окна восьмого этажа мужчину жительницу Алтая сняли на видео

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Алиса Маркова
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Сильная женщина спасла жителя Горно-Алтайска от гибели. Она удерживала его над землей продолжительное время до приезда сотрудников МЧС.

Фото, видео: Depositphotos / ksvetlaya; Вконтакте @incident22

Жительница Горно-Алтайска спасла выпавшего из окна восьмого этажа мужчину от неминуемой гибели. Инцидент сняли на видео очевидцы из соседнего дома.

На опубликованных в соцсетях кадрах вино, как довольно сильная женщина держит за руки мужчину, который висит на огромной высоте над землей.

Очевидцы сообщают, что жительница Алтая достаточно долго удерживала знакомого пока на помощь не приехали сотрудники МЧС. Прибывшие на место ЧП спасатели затащили мужчину обратно домой. Причины и обстоятельства случившегося не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как камеры видеонаблючения зафиксировали трагедию, которая произошла на улице Шумилова в Москве. Поздно вечером отец выбросил из окна пятого этажа трехлетнего сына. Очевидцы сообщили, что мужчина после совершенного преступления некоторое время следил за тем что происходит возле дома, а потом скрылся.

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