Момент падения выброшенного отцом из окна малыша попал на видео

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 048

Очевидцы сообщили, что мужчина после совершенного преступления некоторое время следил за тем что происходит возле дома, а потом скрылся.

Фото, видео: Depositphotos / brizmaker; 5-tv.ru

Камеры видеонаблючения зафиксировали трагедию, которая произошла  на улице Шумилова в Москве. Поздно вечером отец выбросил из окна пятого этажа трехлетнего сына. 

Очевидцы сообщили, что мужчина после совершенного преступления некоторое время следил за тем что происходит возле дома, а потом скрылся. Его удалось задержать только сегодня утром.  Мотивы, побудившие отца к столь необдуманным действиям, сейчас устанавливает следствие. 

Как сообщал ранее 5-tv.ru, малыш после падения не потерял сознание и общался с поспешившими ему на помощь людьми. Он жаловался, что ему больно. После госпитализации медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, переломы и обильную потерю крови. Его состояние оценивается, как тяжелое.

 

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