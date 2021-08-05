Момент падения выброшенного отцом из окна малыша попал на видео

Камеры видеонаблючения зафиксировали трагедию, которая произошла на улице Шумилова в Москве. Поздно вечером отец выбросил из окна пятого этажа трехлетнего сына.

Очевидцы сообщили, что мужчина после совершенного преступления некоторое время следил за тем что происходит возле дома, а потом скрылся. Его удалось задержать только сегодня утром. Мотивы, побудившие отца к столь необдуманным действиям, сейчас устанавливает следствие.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, малыш после падения не потерял сознание и общался с поспешившими ему на помощь людьми. Он жаловался, что ему больно. После госпитализации медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, переломы и обильную потерю крови. Его состояние оценивается, как тяжелое.