Австралийка открыла самый легкий способ очистки духовок

|
Георгий Иванов
1 083

Женщина придумала свой метод избавления от застарелого жира с помощью подручных средств и бытовой химии.

Фото, видео: depositphotos / GennadyGrechishkin; Instagram @mama_mila_au

Маленькие хозяйственный хитрости и прочие уловки давно заняли свою отдельную нишу в контенте, который выдают социальные сети. И если раньше приходилось отыскивать на полках тяжеленный том по домоводству «Хозяйке на заметку» с зачастую сомнительными рецептами и советами, то теперь кладезь бытовой мудрости легко не только найти в интернете, но и сразу посмотреть, каков будет результат.

Ведущая в Instagram блог о ведении домашнего хозяйства и воспитании детей австралийка Мила Шантель рассказала своим подписчикам о новейшем средстве для очистки духовок. Девушка развела столовую ложку соды средством для мыться посуды до консистенции пасты и намазала ее на забрызганную жиром дверцу духового шкафа.

За ночь сода расщепила жир, и грязь оказалось легко и без усилий убрать простой влажной тряпкой.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы для ленивых по поддержанию порядка в доме.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
2:40
Всю жизнь в девках: женщинам каких знаков зодиака не везет в любви
2:11
Смерть мэра Кривого Рога сняли камеры: «Попятился, упал, вывалился»
1:42
ТОП-3 пар по знаку зодиака, которые обречены на расставание
1:13
Бородина после развода заговорила о себе настоящей: «Стыдно быть мертвой»
0:45
Борца с коррупцией из Петербурга задержали при получении взятки

Сейчас читают

Краснодар — Арсенал — 3:2. РПЛ, 4 тур, обзор матча 15 августа 2021 года, видео голов
Ученые назвали напитки для профилактики тромбоза после COVID-19
Преступник попытался угнать машину у бойца UFC и сильно пожалел
Ягудин подтвердил рождение сына у Авербуха и Арзамасовой: «Пищим от счастья!»
Леди Венера сводит одинокие сердца: астропрогноз на неделю с 16 по 22 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака