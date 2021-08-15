Дни без богатства и тотальное столкновение энергий! Бацзы-прогноз на 16–22 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предстоящая неделя с 16 по 22 августа обещает быть очень энергичной. Появится возможность осуществить давно задуманные планы, начать очищение организма, разобраться с долгами и надоевшими отношениями.

Но вот с финансовыми операциями стоит быть внимательными. На эту неделю выпадают сразу два так называемых «дня без богатства», когда энергия процветания находится на нуле. В такие дни лучше не проводить серьезных денежных операций, тем более, если вы знаете, что ваша личная денежная удача и так к вам не сильно расположена.

Понедельник, 16 августа. Ян Огонь и Обезьяна

День — дубль месяца. Много стихии Огня, куча Металла, никакой Воды и Дерева. Как эти энергии могут на нас влиять?

Во-первых, это неудачный день для финансовых операций. Первый на неделе «день без богатства». Не стоит что-то ценное покупать или продавать. Не лучший день выходить на работу, подписывать контракты и т. п.

Во-вторых, день будет крайне нервным для людей-Тигров. Двойное столкновение с Обезьяной ничего хорошего не предвещает. Постарайтесь максимально уберечь себя от экстрима, а других от собственной эмоциональности. То же самое касается людей со Змеей в карте — вам тоже может прилететь «огненного наказания» в виде эмоциональности и самонадеянности.

Люди стихии Дерева в понедельник могут удивить себя и других творческими проявлениями. Причем проявления эти могут быть прямо «на грани». Не бойтесь самореализовываться, Деревья, иначе эта энергия найдет выход по-другому — в виде ссор, желания «разрубить гордиевые узлы» или — банальных травм от острых предметов.

Остальные знаки будут чувствовать себя более-менее, но все-таки лучшая стратегия на понедельник для всех — спокойное планирование долгосрочной деятельности.

Вторник, 17 августа. Инь Огонь и Петух

Вторник будет мягким и ярким. Китайские мудрецы рекомендуют в такой день проводить уборку — в голове, в доме, в теле, в собственной жизни. Если давно собирались сесть на диету (после месяца Козы может быть очень актуально) — самое время начать очищение именно во вторник.

День хорош для финансовых операций и крупных покупок. Не стоит на вторник планировать любые выяснения отношений, начало проектов или переезды.

Не самым удачным день будет для Кроликов. Вам надо быть особенно осторожными с острыми металлическими предметами.

Среда, 18 августа. Ян Земля и Собака

Второй «день без богатства» на неделе. Общая рекомендация для всех — в «дни без богатства» не совершать финансовых операций, не подписывать контрактов, не выходить на работу, не начинать промокампании. То есть поставить на паузу все действия, от которых зависит ваше финансовое процветание. Все эти операции можно смело перенести на другой день — когда энергии будут более благоприятны.

Впрочем, некоторым личностям Воды и Дерева может в этот день повезти с внезапным выигрышем от судьбы в виде удачной покупки или продажи. Особенно если у них в карте есть знак Дракона или человек-Дракон рядом. Такой Дракон, если он довольно сильный, поможет открыть хранилище Огня, скрытое в Собаке дня.

Сами люди-Драконы в этот день будут чувствовать себя довольно нервно. Но хорошие новости — все пройдет уже завтра.

Четверг, 19 августа. Инь Земля и Свинья

Четверг неплохой, спокойный день, в котором энергии стремятся к балансу. Хорош для переговоров, путешествий, начала семейной жизни, стратегического планирования.

В этот день стоит особое внимание обращать на то, чтобы не поддаваться иллюзиям, не слушать интриганов и не строить интриги самим — энергии складываются так, что вполне может быть ситуация «внезапного помутнения рассудка». Не стоит в четверг заниматься юридическими делами и разделом имущества.

Самыми уязвимыми в этот день будут люди со Змеей в карте.

Пятница, 20 августа. Ян Металл и Крыса

Пятница может быть довольно энергичной. Янская Вода знака Крысы придаст ускорения делам.

Энергии благоприятствую подписанию контрактов, инвестициям, покупке имущества. Однако наличие большого количества Металла в карте дня потребует от всех точности и дисциплины. Возможны недопонимания с властями, силовыми структурами. Особенно это касается тех, кому Металл неполезен.

Люди-Лошади будут чувствовать себя в пятницу не в своей тарелке. Уймите на время бурную энергию.

Суббота, 21 августа, Инь Металл и Бык

Довольно прохладные энергии субботы будут способствовать спокойному прогрессу в делах. Благоприятны любые начинания, связанные с ремонтом, строительством, открытием нового бизнеса, большими покупками, в том числе с приобретением недвижимости.

Поскольку столп дня является полной копией столпа года, люди с Козой в карте будут чувствовать себя в эту субботу очень неуютно. Козы по году испытают нежелание что-либо делать, родившиеся в месяц Козы (июль) будут напрягаться по поводу работы, а те, у кого Коза в столпе дня, могут получить ссору с мужем/женой.

Воскресенье, 22 августа. Ян Вода и Тигр

Воскресенье стоит посвятить классическому отдыху — так требуют энергии.

Объясняем. Хозяин дня Водный Тигр сталкивается с хозяйкой месяца Огненной Обезьяной. Огонь конфликтует с Водой, Обезьяна с Тигром. И итоге получается «день разрушения», когда все что рекомендуется делать — не делать ничего. Как максимум могут быть травмы, как минимум — срывы планов, потери документов, нервные реакции. Не рекомендуется посещение больниц. Лучшее, что стоит запланировать на такой день — большой такой отдых.

Впрочем, для кого-то жить в энергиях конфликта — привычная история, а столкновения — это возможность развития. Если вы себя ощущаете этим самым человеком, или знаете о таких особенностях своей карты, то это воскресенье — вам в подарок. Надеюсь, все у вас получится!

Хорошего всем бацзы!