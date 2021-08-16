Границы свободы: что говорят о приходе талибов в Кабул местные жители

В самом центре событий в охваченном паникой Кабуле сейчас находится наш корреспондент. Ему удалось пообщаться с месными жителями. Хусэйн Садат о том, что происходит в эти минуты в столице Афганистана.

После нападения талибов в Кабуле люди пребывают в панике. Все бросились к своим домам, я также видел некоторых военных прямо на улицах… В центре города, на рынках сейчас царит полный хаос. Общественные службы не работают. Сейчас я стою около бильярдной, где недавно играли местные. Сейчас всё закрыто из-за того, что боятся талибов.

Террористы в президентском дворце Аль Арабия. Сам глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. В столице нет даже номинального хозяина.

Вот эти кадры — с ключевой дорожной развязки. Она забита автомобилями, водители которых не знают, куда ехать. Везде вокруг Кабула и в самом городе — талибы.

С наступлением темноты аэропорт Кабула превратился в локальный ад. Здесь собрались люди, которые хотят бежать от режима талибов. Но судя по всему, шансов улететь куда-либо у них нет.

И судя по сообщениям американского посольства, боевики пытаются отрезать жителям путь к отступлению—представители дипмиссии советуют гражданам укрыться в убежище и не пытаться добраться до аэропорта—по нему якобы сейчас ведется огонь.

Эта женщина — журналист Кабула. При новом режиме ее будущее неопределенно. Специально для нас она рассказала о происходящем в столице.

«Как только появились первые объявления о том, что Талибан* дошёл до окраины города — люди ударились в панику. И люди старались не выходить из твоих домов, прятались в безопасных местах. Сейчас ситуация намного тише. Утром было много шума в воздухе, вертолёты доставляли дипломатов из посольств в аэропорт», — рассказывает Каника.

Тем временем, представители террористического движения Талибан уже во многих районах Кабула. Где-то через мегафоны они уже объявляют, что намерены расправиться с мародерами, на некоторых магазинах закрашивают и уничтожают рекламу с изображением женщин. Не все жители столицы восприняли происходящее как катастрофу. Есть такие, которые надеются, что новая власть принесет устранит хаос.

«Мы столкнулись с невероятным кризисом, мы потеряли все! Потеряли наши 20-летние достижения, наши ориентиры разрушены! Это большое потрясение!»

«Нам срочно нужен мир, независимо от того, кто получит эту власть. Лидер должен служить людям».

Над правительственными зданиями в Кабуле был замечен американский вертолет, который забрал американских граждан. Все это очень похоже на эвакуацию американцев из Вьетнама в 1975 году, только масштаб другой. В эти часы решается судьба огромной страны и миллионов людей, населяющих ее.

* — запрещена в РФ.